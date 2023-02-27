【公關大娜移@iM網欄】「台北萬安」拍錯馬屁 名字鏗鏘一生受用

台北新任市長蔣萬安，是名人之後，英氣不凡，加上名字意頭好，躍登新年揮春、對聯、橫額上的搶手貨：「台北萬安」、「兔來萬安」、「萬安吉祥」⋯⋯打着領導的名號做文宣，滲出陣陣的「馬屁味」，當事人也頓覺肉麻，索性下令「未來別再用萬安二字作宣傳」，要杜絕馬屁文化。蔣市長曾透露名字由爺爺取的，為了紀念其父孝嚴當年在江西萬安的艱苦歲月，寄望子孫不能忘本。

好名字鏗鏘入耳，人如其名，確實終生受益。中國著名起名大師謝詠老師曾挑選出十個古代最好的名字，包括：高漸離、上官婉兒、魚幼微、李清照、扶蘇、納蘭容若及司馬相如等，令人過目不忘。

台灣每年有「菜市場名字」（最熱門的姓名）排行榜出爐，2022年男生名字由「家豪」、「志明」、「俊傑」位列冠亞季，女生則由「淑芬」、「淑惠」、「美玲」先聲奪人。據說，台灣人一生中分別可以認識三個家豪、三個冠宇、三個怡君、三個雅婷，兩個俊傑、兩個承翰，還有無數個淑芬阿姨。

日本去年最受歡迎的男孩名字由「碧」（讀音Ao）跑出，擊敗蟬聯4年寶座的「蓮」（讀音Ren），首次奪冠；女名則由連續7年奪冠的「陽葵」（讀音Himari）拿下，寓意「像太陽一樣明亮」、「像向日葵一樣直率」。韓國2021年最熱門男仔名叫「民俊」，女仔為「瑞妍」 ；2020年分別是「敘俊」與「智安」。

至於港人最愛的名字排行榜呢？根據《NAMECHEF》統計顯示，本港男名首三位是「梓軒」、「宇軒」、「子謙」，女生則是「凱晴」、「芷晴」、「曉晴」。而「嘉欣」屬長青類，皆因「叫親嘉欣，九個都係靚女」。內地2021年叫「張偉」的男人多達6萬個，最多新生男孩叫「沐宸」，女生則取「若汐」，還有一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫⋯⋯彌漫瓊瑤阿姨的文藝氣息。

綜觀中港台的命名風格，台灣是一貫的小島風情、內地主打浪漫文青情懷，香港行中性的小清新。父母嘔心瀝血之作，有些子女並不受落，統計顯示，最多人於27至34歲期間毅然改名，不少人藉改名來扭轉運勢，希望「名正則言順，言順則事成」，為人生帶來新的飛躍。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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