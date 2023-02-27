【夢想本應翱翔@iM網欄】​​​​​​​創業擴闊視野人脈  初創用AI找業務痛點

憑著創意做產品，開公司做老闆雖然風險大，但對於一個初出茅廬的大學生而言，對比在職場上班，創業期間可以累積的寶貴人脈更為與別不同。今期，我與大家分享的年輕人創業故事，其公司推出的人工智能產品，協助用家整理線下業務洞察，改善營銷策略從而提升營業額。透過創業，他最大得益就是以創辦人身份，與其他公司CEO交流，增廣見聞，受用一生。

AI分析消費者行為 改善客戶體驗

現年27歲的屠厚鈞 （Patrick）在5年前與另外兩名同學創立Dayta AI，公司初期定位為一家人工智能方案供應商，為政府部門及大企業訂製商業解決方案。他分享，「Dayta」含意是找出「The Why in Data」，即透過人工智能技術，分析消費者行為，找出問題根源及改善方案。

他指公司的轉捩點是源於其中一個早期客户：「一間跨國公司在全球多處舉辦展覽活動，希望了解觀眾群逗留於不同展區的時間、觀賞喜好及神情等，並採用人工智能作進一步分析。其中，大會設置播映區播放一條製作費不菲的產品製作花絮，該公司希望觀眾盡可能停留在播映區觀看整條短片，最後數據顯示到場人士逗留的時間平均只有20多秒。」

Patrick從分析中發現，問題不是影片內容不吸引，而是展區沒有提供適合的硬件配置讓觀眾停下腳步觀賞，「那裡設有3個大型LED屏幕，可惜並沒有提供座位。於是我建議設立多張長椅，讓觀眾安坐細看，結果觀眾的觀賞時間顯著增加，平均達2分10多秒，這就是Dayta怎樣憑科技找出問題並建議改善方案的好例子。」

他指出，這並非新技術，過去市場亦充斥不少為零售業提供消費者行為分析的公司，惟至今仍未大規模普及，料其中原因是用家需要添置大量硬件及感應器，導致安裝成本較高。

「我們提供的雲端系統，好處是可直接與商戶現有的裝置做配搭，用家不用花數以十萬元添置器材或安裝硬件，也不用考慮空間或布線等問題。」Patrick說，Dayta提供的人工智能分析，可識別貨品擺設位置及銷售情況，包括「曾否有客人經過」、「有否吸引客人停留」、「停留的客人可有購買」等情境，從而找出銷路欠佳原因，例如「是客人看見而沒有購買」還是「擺賣位置不佳令消費者難以察覺」等分析。

積極拓展邁向國際 家人支持圓創業夢

Patrick指出：「公司發展至今5年，尚算順利。我以『香港土生土長的初創公司』名義邁向國際，與國外的企業高層或CEO洽談生意並參與環球性初創公司的交流活動，除感到驕傲外，還有一種要為香港爭氣的感覺。所以一定要做到最好。」短短數年時間，Dayta業務已從本港擴展到海外市場。

「創業最大得著，就是藉初創公司行政總裁兼創辦人的身份，接觸大企業的CEO。這是一個非常難得的機會，從他們身上可以學習成功之道，除了有助計劃公司的發展路向，還可開拓人際網絡。」

「吃得鹹魚抵得渴」，一方面Patrick在創業路上結識了很多傑出的人物，但另一方面，他也和很多創業者一樣，面對創業初期業務不穩定的情況。他坦言：「其中讓我非常深刻的經歷是公司曾試過連續兩次面對現金流壓力；後來，我學懂計算現金流，避免了同類事件再次發生。」

Patrick能夠全情投入創業夢，全賴家人支持。「父母都是退休商人，明白創業初期難免會碰上一些難關，也理解這是創業的必經之路，所以一直在背後默默支持。同時，我有一位很好的哥哥，在早期艱難的日子裡，他肩負起家庭經濟支柱的角色，讓我可以全情投入創業之路。」

「媽媽有時打趣地說：『假如家庭有負擔，需要每月支付龐大的開支，你便無法繼續創業。』」Patrick補充，「事實上，為了加快公司的成長和發展，我和另外兩位創辦人的薪酬普遍比公司同事低，的確沒有能力給太多家用，所以亦感恩家人們無條件的支持。」

縱使有家人的諒解令Patrick可以無後顧之憂，但他與其他創業人士一樣，有可能面對失敗。他強調：「創業，必須不怕失敗，從中學習。我現時處事的多元化和靈活性，都是從失敗中磨練出來。」但他提醒有意創業人士，商業世界是殘酷的，產品有創意同時必須能夠幫助用家解決「痛點」，否則很容易被淘汰；同時，也別妄想只靠「夢想」及「願景」，便可說服投資者融資。

筆者樂見Patrick的初創公司，衝出香港，在國際舞台上為港爭光。最值得一提的是，Patrick年紀雖輕但富有鴻圖大計，在創業這幾年從不同的成功人士身上，學習以更宏觀角度、更有效率方式，應對日新月異的市場變化，令自己的產品與時並進，更受歡迎。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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