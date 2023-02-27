【大行報告】 紙股業績見紅 再有大行下調兩大紙業股目標價

摩通發表研究報告指，去年是內地包裝紙行業最差的其中一年，主要原因是在內地各地普遍疫情防控下，消費需求大幅放緩，而兩大紙業龍頭理文造紙（02314）及玖龍紙業（02689）早已發盈警。該行下調兩股目標價，但仍維持「增持」投資評級。理文造紙收報3.4元，升0.3%；玖龍紙業收報6.39元，升1.3%。

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

該行指，雖然兩隻紙業股今年以來股價跑贏大市，但兩者市盈率估值仍接近歷史低位。該行預計，隨著供應不斷加強，玖龍紙業將重點轉向盈利能力，而需求恢復應在4月份加速，將推動紙張利潤恢復。該行將兩隻紙業股2022至2025財年盈利預測下調25至67%，以反映2022財年盈警和更新的紙張利潤率前景，並將玖龍紙業目標價由11.5元下調13%至10元，而理文造紙目標價由6.8元下調14.7%至5.8元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧