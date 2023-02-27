IMF總裁格奧爾基耶娃在G20上表示考慮禁止私人加密貨幣 認為印度應該優先監管

國際貨幣基金組織（IMF）負責人周六（25日）在G20會議的休息期間表示，考慮禁止私人加密貨幣。

這次G20主席國是印度，而鄰國的斯里蘭卡、孟加拉國和巴基斯坦正因疫情和俄烏戰爭導致的經濟放緩而緊急尋求IMF資金。

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國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）認為印度應該優先監管加密貨幣,稱他們必須區分由國家支持的中央銀行數字貨幣和穩定幣，以及私人發行的加密資產。

她說：「必須非常有力地推動監管......如果監管失敗，如果你做得很慢，那麼我們就不應該把禁止這些資產拿下來，因為它們可能造成金融穩定風險。」

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責任編輯：張瑋婷