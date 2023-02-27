油價震蕩收跌 美國原油庫存達最高水平 增加下行壓力

油價周一（27）在震盪交易中走低，美元走強和對經濟衰退風險的擔憂抵消了俄羅斯削減深石油供應帶來的收益。

紐約原油（WTI）報每桶76.09美元，下跌0.23美元，約0.3%；布蘭特原油期貨下跌0.3美元，約0.36%，報每桶82.86美元。兩者均在週五收盤時均上漲0.9美元以上。

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在個人消費支出（PCE）價格指數在12月上升0.2%後，上個月又重新出現了對美聯儲鷹派的擔憂。能源信息署（EIA）的數據顯示，上周美國原油庫存飆升至2021年5月以來的最高水平，這增加了下行壓力。

在供應方面，俄羅斯計劃在3月份將其西部港口的石油出口量比2月份減少多達25%，超過其先前宣布的減產5%。

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責任編輯：張瑋婷