宏利大灣區健康保障調查 僅12%香港受訪者有信心 負擔癌症、心臟病和中風相關醫療開支

隨著中港兩地通關，愈來愈多港人前往大灣區生活，對醫療方面的需求也有所增加。宏利香港就大灣區居民健康保障需求進行調查，結果顯示區内，消費者憂慮不斷上升的危疾醫療開支與負擔能力之間的差距越來越大。這方面的顧慮令不少人重新審視他們對健康管理的計劃和準備，大約三分之二的大灣區受訪者表示希望可多為危疾保障下點功夫，但卻不知道應從何著手。

據宏利首個「大灣區健康保障度」調查顯示，癌症是大灣區居民最關注的危疾。然而，大灣區不同地方對於治療危疾所需的預計開支分野甚大。以癌症治療為例，内地大灣區城市的平均預計相關開支約為人民幣69.8萬元，相當於受訪者51個月的人均月入。香港方面，受訪者預期癌症治療的開支可高達受訪者35個月的人均月入 (約107萬港元)。另一方面，澳門受訪者預期癌症治療的開支只需約46.8萬澳門元，相當於他們15個月的人均月入。

▲ 宏利「大灣區健康保障度 」調查顯示約三分之二的大灣區消費者願為危疾保障多花功夫

【居屋裝修】40萬裝修和明苑居屋 締造517呎寵物共融安樂窩，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

儘管當中存在差別，用於治療嚴重疾病的龐大預計開支均突顯了大灣區11個城市消費者所面對的保障缺口。香港受訪者對負擔嚴重疾病所需醫療費用最為擔憂，只有八分之一(12%)的受訪者表示有信心支付相關費用，而澳門(47%)及內地大灣區城市(45%)則有近半表示有信心。香港受訪者當中對個人財務狀況有信心的主要原因包括：擁有足夠積蓄及穩定工作(兩者均為50%)，擁有個人保險(43%)以及有合適的財務預算(42%)。



香港受訪者認為癌症(65%)、中風(41%)和心臟病(35%)是最關注的三大健康問題。癌症也是内地大灣區城市(42%)和澳門(27%)所關注的主要危疾。除危疾外，澳門市民亦擔心患上高血壓(29%)和肝病(23%)。在内地大灣區城市中，心臟病(27%)和高血壓(25%)分別是第二和第三大健康關注問題。

倘遇上醫療需要，大灣區内約有一半居民會動用應急儲蓄以支付所需(香港：47%；澳門：52%；内地大灣區城市：52%)。有趣的是，內地大灣區城市和澳門受訪者均傾向求助家人，當中44%的內地大灣區受訪者及70%的澳門受訪者期望可從配偶或家庭成員獲得財務支援，而香港這方面的比率僅為28%。

【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分，詳見【下一頁】

大灣區居民對危疾保障均有需求，受訪者都希望進一步加強保障，但卻不知道從何著手。在受訪者當中，澳門受訪者對此最為認同(71%)，其次是內地大灣區城市(69%)和香港(62%)。不少受訪者亦表示，在負擔得起的情況下，他們有興趣購買新的或額外的醫療保險，當中以內地大灣區城市的受訪者(85%)最感興趣，其次為澳門(80%)和香港(65%)。

大灣區受訪者平均擁有三至四項保險方案。約半數香港受訪者表示已購買危疾保險(53%)及住院保險(46%)，而門診醫療保險(35%)是他們持有最少的康健保險產品。在負擔得起的情況下，三分之二(66%)的香港受訪者表示仍有興趣購買新的或額外的醫療保險。

大灣區内大部分消費者正積極透過運動以保持身心健康，期望藉此收窄保障缺口。超過一半(53%)的香港受訪者表示其健康管理措施包括改善飲食，例如少吃鹽和糖。此外，內地大灣區城市的消費者也表示，保持良好的心理或精神健康(40%)是其主要的健康目標，這方面的比率較香港(33%)和澳門(31%)為高。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示：「大灣區内的消費者當中，很多都擔心無力支付危疾開支，情況令人關注。治療危疾涉及的開支，不僅包括醫療費用，亦會牽涉復康和生活費用，當工作能力受到疾病影響時，負擔更是百上加斤。此預期開支可高達消費者數以年計的收入，而宏利作為康健保障方案專家，致力為客戶提供貼心支援以減輕其財務壓力並重拾信心，讓他們可專心接受復康療程。 」

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍