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【壟斷爭議】Meta被美FTC控壟斷勝訴　繼續收購VR平台Within

科技 16:03 2023/02/27

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科企Meta於2021年10月宣布收購VR初創公司Within，惟去年7月遭美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）以反壟斷為由，禁止Meta對Within進行相關收購交易。隨著FTC敗訴，Meta將繼續收購VR平台Within。

【加入AI大戰】Meta AI語言模型LLaMA　已接受20種語言訓練

綜合外媒報道，Within為熱門VR健身應用程式Supernatural的開發商。FTC認為Meta收購Within，「讓人聯想到Facebook早期對Instagram和WhatsApp的收購，將影響到新興虛擬實境（VR）市場的競爭。消費者可能面臨更高的購買價格，以及更少的選擇。」在去年正式起訴Meta，並向美國聯邦法院及其內部法院提起雙重訴訟。

惟法院在12月裁定FTC沒有提供足夠的證據，證明Meta是次收購會損害VR行業競爭，拒絕對是次收購交易發出初步禁令。

FTC在本月決定不再就法院裁決提出上訴後，Meta和Within最新表示，相關的收購計畫已經完成。雖然兩間公司都未有透露收購涉及的金額，但市場傳聞該交易涉及4億美元（約31.3億港元）。

【Facebook監獄】Facebook改進懲罰制度　助用戶理解帖文被刪原因

【藍剔認證】Meta推帳號收費認證　有望提高用戶觸及率

責任編輯：殷凱怡

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