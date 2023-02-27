▲ 【加電費】兩電3月調高燃料調整費 中電：油價煤價已從高位回落、未來燃料費有機會下調

中電控股 （00002） 旗下中華電力及港燈 （02638） 自3月起調高燃料調整費，港燈每度電的燃料調整費增至86.4仙，較今年1月升幅達4.7%，平均淨電價將由每度電增至200.9仙；中電則加0.8仙至每度電62.8仙，增約1.3%，平均淨電價將由每度電加至156.5仙。

燃料費調整有滯後效應

中華電力總裁蔣東強表示，根據燃料費調整機制，是根據過去3個月的實際燃料開支去計算，因此會出現滯後效應，以去年首季國際油價急升為例，當時油價升80%，煤價升40%，但中電的燃料費升3%，現時3月燃料費調整至62.8仙後，淨電價調升約0.5%。

「現時整體國際油價已從高位回落，走勢相對平穩，最新數周煤價亦明顯回落，若燃料價格持續走低，未來燃料費有機會向下調整。」

莊東強稱，能源市場波動持續，相信能源價格短期不會回落至很低水平，他十分明白電費對市民日常生活影響，中電一直非常努力控制成本，並採取多元化燃料組合，當中三分一為核電，可紓緩能源價格上升影響。

今年本港售電量料有輕微上升

對於今年本港售電情況，莊東強指，隨本港經濟復甦，售電量料有輕微上升，但實際售電量仍取決於復甦步伐及疫情帶來的持續影響，而天氣也會影響售電量。

現時中電正與政府商討2024至2028年的五年發展計劃，是現行管制計劃協議的第二個五年期。莊東強指，未來五年的發電投資取決於長遠減碳目標，配合政府2050年達至碳中和，希望2030年可再生能源佔佔可達7.5%至10%，零碳能源可達60%至70%，因此要提高天然氣發電。

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記者：陳韻妍