▲ 【日圓走勢】日本央行候任行長植田和男：現行政策利大於弊 設定YCC目標有助增強對經濟刺激作用

日本央行候任行長植田和男發表講話時表示，日本央行的貨幣寬鬆政策造成各種副作用，但認為現行政策利大於幣，設定收益率曲綫（YCC）目標有助於增強對經濟的刺激作用，將在未來一段時間根據需要為YCC購買債券。他相信，隨貨幣寬鬆政策繼續實施，2%通脹目標能夠實現。如果出現接近通脹目標的跡象，將放緩購買債券。

美元兌日圓現報136.2，每百日圓兌港元報5.76。

植田和男指，日本經濟並沒有處於通縮的狀態。由於經濟和市場的不確定性非常高，預期2023財年CPI增速將放緩至2%以下，故需要繼續實行寬鬆政策以支持經濟復甦。

利率保持低位 有助於企業投資

他又指，當前寬鬆貨幣政策下，利率保持在低位，有助於企業投資。而且，如果外部衝擊大兼持續時間長，大規模貨幣寬鬆未必會導致物價上漲。他強調，現在完全沒有考慮改變2%通脹目標的問題，雖然降低目標將在短期內導致日元走強，但長綫而言則會削弱日元。

對於政策轉向，植田和男提到，通脹趨勢必須大幅上升，日央行才能轉向緊縮貨幣政策，並指「並不是不知道未來如何調整政策，但日本央行具體會做什麼將取決於未來的經濟發展」。

近日日圓走弱，植田和男指，日元疲軟對全球企業及國內支出有幫助，但承認也會降低家庭的實際收入。

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編輯：袁諾曦