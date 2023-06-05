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【新股IPO】科倫博泰正作預路演　傳集31億元　默沙東持有

新股IPO 13:16 2023/06/05

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【新股IPO】科倫博泰正作預路演　傳集31億元　默沙東持有

内地創新醫藥企業、科倫藥業（深：002422）子公司科倫博泰周日（4日）通過聆訊，聯席保薦人為高盛及中信證券。據外電消息指，科倫博泰正作預路演，計劃集資約3億至4億美元（折合約23.4億至31.2億港元）。科倫博泰去年虧損6.2億元（人民幣，下同），按年收窄30.8%；去年首九個月收入為8億元，2021年同期為3232.2萬元。

據上市文件顯示，科倫博泰於主要研發腫瘤學、自身免疫性疾病及代謝疾病的創新藥物，母企科倫藥業持股59.75%；默沙東持有非上市外資股6.95%。截至5月26日止，科倫博泰管線中有14款候選藥物處於臨床階段，其中5款處於關鍵試驗或NDA註冊階段，研發基地位於成都、上海及北京。去年收入大增，主要來自與默沙東訂立兩份許可及合作協議以開發核心產品、治療晚期實體瘤的SKB264及SKB315。

另外，初步招股書表示，截至5月26日止，科倫博泰已簽署9項對外許可協議，包括與默沙東訂立的三項開發用於癌症治療的多達九項ADC資產的許可及合作協議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。

集團預期，集資額將作研發及商業化SKB264及治療癌症適應症的A166；以及對抗表皮生產因子受體的A140、與化療專用的A167、抑制劑A400及A223等其他產品；ADC、大分子及小分子的專有技術平台的持續開發；擴大集團生產能力及質量控制系統提供資金；以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩

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