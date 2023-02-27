▲ 【新股IPO】內地生科股科倫博泰遞表申請上市 市傳集資逾23億元

内地創新生物醫藥公司科倫博泰向聯交所遞交上市申請，外電IFR引述消息稱，科倫博泰計劃集資約3億美元（約23.5億港元），聯席保薦人為高盛及中信證券。科倫博泰去年首九個月錄得3.21億元（人民幣，下同）虧損，2021年同期為6.58億元，科倫博泰解釋，虧損的原因是其投入大量資金於廣泛的藥物管道研發。去年首九個月收入為6.24億元，2021年同期為2637萬元。據了解，該公司是科倫藥業（深：002422）的子公司。

據初步招股書顯示，科倫博泰於創新藥物的研發、製造及商業化，以解決中國乃至全球尚未滿足的醫療需求，聚焦特定疾病領域，包括腫瘤學、自身免疫性疾病及代謝疾病的創新藥物開發。目前，科倫博泰管線中有13款候選藥物處於臨床階段，其中4款處於關鍵試驗或NDA註冊階段。

另外，初步招股書表示，迄今為止，科倫博泰已簽署9項對外許可協議，包括與默沙東訂立的三項開發用於癌症治療的多達九項ADC資產的許可及合作協議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。

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記者：伍鍵文