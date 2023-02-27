【復常之路】公院、院舍撤銷強制核酸檢測要求　周三起免費核酸檢測服務停止

政府今日（27日）提醒市民，社區檢測網絡的免費核酸檢測服務將由本周三（3月11）起會停止，21個社區檢測中心及檢測站會予以保留，巿民仍可於每日早上10時至晚上8時自費進行核酸檢測服務。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

由3月1日起，公立醫院、安老院、殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客，將撤銷核酸檢測要求，探訪人士於探訪前24小時內進行快測並獲陰性結果，便可入內探訪。而公立醫院臨床員工、院舍員工及住客應繼續每日進行一次快速抗原測試，以持續保護重點人群及重點場所。因應強制核酸檢測要求全面撤銷，社區檢測網絡的免費核酸檢測服務同日起會停止。

而為便利因出行或個人需要（如作為工作所需證明）而需進行核酸檢測的巿民，21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（詳情見組圖）會繼續運作，提供自費核酸檢測服務。免費核酸檢測服務則會停止。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有需要的旅客亦可選擇在設於香港國際機場、全日24小時運作的快速核酸檢測中心進行自費檢測，並可於2小時內獲取結果。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機