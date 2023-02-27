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【復常之路】公院、院舍撤銷強制核酸檢測要求　周三起免費核酸檢測服務停止

理財智慧 16:26 2023/02/27

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政府今日（27日）提醒市民，社區檢測網絡的免費核酸檢測服務將由本周三（3月11）起會停止，21個社區檢測中心及檢測站會予以保留，巿民仍可於每日早上10時至晚上8時自費進行核酸檢測服務。

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由3月1日起，公立醫院、安老院、殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客，將撤銷核酸檢測要求，探訪人士於探訪前24小時內進行快測並獲陰性結果，便可入內探訪。而公立醫院臨床員工、院舍員工及住客應繼續每日進行一次快速抗原測試，以持續保護重點人群及重點場所。因應強制核酸檢測要求全面撤銷，社區檢測網絡的免費核酸檢測服務同日起會停止。

而為便利因出行或個人需要（如作為工作所需證明）而需進行核酸檢測的巿民，21個使用量較高的社區檢測中心及檢測站（詳情見組圖）會繼續運作，提供自費核酸檢測服務。免費核酸檢測服務則會停止。

    點擊圖片放大
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有需要的旅客亦可選擇在設於香港國際機場、全日24小時運作的快速核酸檢測中心進行自費檢測，並可於2小時內獲取結果。

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撰文 : 陳楚琨

快速測試 檢測中心 財政政策 公立醫院 院舍 香港

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