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【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組

股樓投資 16:01 2023/02/27

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國產ChatGPT再有新消息。據內媒報道，騰訊控股（00700）針對類似ChatGPT對話式產品，成立「混元助手」（HunyuanAide）項目組，將聯合騰訊內部多方團隊構建大參數語言模型，目標是「通過性能穩定的強化學習算法訓練，完善騰訊智能助手工具，打造騰訊智能大助手，並能成為國內的業界標桿」。

大行予騰訊投資評級及目標價﹕

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報道指，「混元助手」項目組臨時授予的負責人（Owner）為張正友，而項目經理（PM）分別為俞棟、王迪、劉田，目前該項目至少有7位組長。報道又指，上述幾乎每一位都是騰訊的重量級人物。

騰訊股價今日（27日）表現反覆，午後一度跌近2%，低見342.8元，暫報349元，跌0.1%，成交額61.2億元。

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記者：郭秀慧

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騰訊 港股 騰訊控股（00700）

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