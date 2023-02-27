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下任日央行行長植田和男：通脹必須大幅上升 才會考慮收緊貨幣政策

環球政經 11:47 2023/02/27

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即將上任的日本央行（BOJ）行長植田和男周一（27日）表示，日本的趨勢性通脹必須大幅上升，央行才會考慮收緊貨幣政策。

馬斯克在推特發文 表示聯儲局的一個錯誤決定會影響到每個人的生活【下一頁

植田認為最近日本消費者通脹率的上升是由成本推動因素驅動的，而不是由強勁的需求帶動的，因此日本央行有理由維持超寬鬆的政策。就目前而言，日本央行目前的貨幣政策的優點超過了成本，他強調需要以超低利率維持對該國經濟的支持，「並不是說我對如何調整日本央行的現行政策沒有想法。但理想的調整將取決於當時的經濟變化」。他更稱央行如何轉變政策進行評論還為時過早。

植田亦覺得，雖然日本央行的YCC政策有助於刺激經濟，但它亦對市場功能產生了負面影響。

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責任編輯：張瑋婷

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