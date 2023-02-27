【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分

啟德作為近年重點發展區域，有不少新屋苑相繼落成，由會德豐發展，位於啟德沐泰街12號的Grande Monaco正正是其中之一。該盤於1月開始交樓，近日記者偕同驗樓師陳智康（康sir），一同驗收其中一個499呎2房單位。經過檢驗後，康sir發現單位問題主要集中在露台，除了趟門玻璃出現雜質外，地磚亦有高低不平問題，另外廁所坐廁邊地磚出現倒斜。不過，除上述問題外，單位在其他方面均表面良好，因此整體可獲95分高分。

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近年啟德新屋苑相繼入伙，多個大型商場及基建陸續曝光及成型，該區在生活上相當便利。業主林先生認為，隨着屯馬綫開通，該區將坐擁交通方便以及擁有良好校網等優勢，因此看好該區發展前景並以約1,246萬元購入單位，目前考慮用作自住或收租投資之用。單位整體感覺開揚，樓底亦有3.4米之高，裝修上可將儲物空間及睡床向高空發展，變成「閣樓」。

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經過驗收後，康sir發現單位露台地磚有高低不平的問題，一旦遇上打風大雨天，露台的角落位置可能會出現積水問題，如果想更換，就需要將整件地磚拆掉，不過由於高低不平位置位於露台對外的角落位置，整體影響不大，康Sir明言，如果業主不太介意的話，其實可以不用更換。除此之外，露台趟門的玻璃亦出現大約2mm的羽毛狀和波點狀雜質花紋，剛好超過標準，因此整件玻璃需要更換。

另一方面，浴室坐廁邊地磚亦有倒斜問題，康sir表示即使在地磚全平的正常情況下，水亦應沿着去水位慢慢流走，然而經測試後，浴室地面積水卻出現向外流的情況，代表瓷磚鋪設出現問題，水流無法到達去水位，發展商有機會要將瓷磚重新盪平或者盪斜一點，以解決問題。

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除了以上三個較嚴重的問題之外，單位其他位置僅有如：門身崩花，走廊地板微拱，鏡櫃櫃門甩水銀、部分牆身及天花有污漬及不平滑，要扇灰及重髹等少量瑕疵，全屬於可以修補類型。康sir坦言，Grande Monaco的質素在啟德區域中，屬於質素較佳的屋苑，普遍驗樓分數都有80至90分的水平。

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撰文：鄭日棱