【滙豐控股5】滙豐傳正物色英國新總部選址 面積料較現總部減半

外電報道，滙豐控股（00005）正在物色英國新總部選址，面積或較現時總部少逾一半。報道指，當滙豐目前位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部租約屆滿後，將會遷離，另覓面積約40萬至50萬平方呎的辦公室作英國全球總部，較現有倫敦總部面積大減逾一半。消息指，滙豐有意將全球辦公室面積削減至較新冠疫情前少四成，倫敦總部現由卡塔爾主權基金持有，滙豐一直檢視現租約於2027年底到期後租用辦公室的需要。滙豐全日收報59.05元跌0.8%。

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另外，日前人行會同銀保監會、中證監、外匯局、廣東省政府聯合發布《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，各提出30條金融改革創新舉措。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，新措施提出深化大灣區金融市場和基礎設施互聯互通、加強與港澳之間的金融監管合作，這將為大灣區實現金融規則銜接與機制對接方面奠定基礎，不僅有助推動大灣區制度創新開放，也將為內地金融業的高水平開放探索新的路徑。

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