  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐控股5】滙豐傳正物色英國新總部選址 面積料較現總部減半

股樓投資 16:23 2023/02/27

分享：

分享：

外電報道，滙豐控股（00005）正在物色英國新總部選址，面積或較現時總部少逾一半。報道指，當滙豐目前位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部租約屆滿後，將會遷離，另覓面積約40萬至50萬平方呎的辦公室作英國全球總部，較現有倫敦總部面積大減逾一半。消息指，滙豐有意將全球辦公室面積削減至較新冠疫情前少四成，倫敦總部現由卡塔爾主權基金持有，滙豐一直檢視現租約於2027年底到期後租用辦公室的需要。滙豐全日收報59.05元跌0.8%。

【大象起飛】滙豐第四季業績勝預期 獲多家大行上調目標價 股價升穿60元創3年新高  詳情請看【下一頁

另外，日前人行會同銀保監會、中證監、外匯局、廣東省政府聯合發布《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，各提出30條金融改革創新舉措。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，新措施提出深化大灣區金融市場和基礎設施互聯互通、加強與港澳之間的金融監管合作，這將為大灣區實現金融規則銜接與機制對接方面奠定基礎，不僅有助推動大灣區制度創新開放，也將為內地金融業的高水平開放探索新的路徑。

【券商點睇】國內電商業務企穩修復 阿里巴巴補貼壓力較小  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

上一篇文章

【大行報告】 紙股業績見紅 再有大行下調兩大紙業股目標價

下一篇文章

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
【中電0002】中電上半年虧損48.55億 澳洲能源對沖合約輸80億 派第二期中期息每股0.63元不變
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款