【派息不變】中電去年少賺89％ 全年派息每股3.1元不變

中電控股（00002）公布2022年業績，截至去年12月底止，收入微升20%至1,006.6億元，純利大跌89.1%至9.2億元。派發第四期中期每股1.2元，全年緍派息每股3.1元，維持不變。

中電股價今日（27日）未有受業績太大影響，收報元，僅跌%，成交額1.7億元。

延伸閱讀：【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

中電盈利急跌，主要受到澳洲業務虧損影響，2022年錄得52.7億元營運虧損。EnergyAustralia 於2022年批發電價急升之前，已為大部分售電量簽訂合約，即售電合約的價格遠低於高企的現貨價格。與此同時，雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別因非計劃停 電及煤炭供應低於合約規定，導致燃煤發電量短缺，EnergyAustralia 因此須以較高成本為 遠期合約進行結算，對其財務表現造成負面影響。

香港業務方面，由於資本投資增加，香港能源業務營運盈利於2022年上升3.2%至84億元。年内，電力需求輕微下降1.5%至348.24億度，部分原因是5月的天氣較涼快致使住宅客戶用電量減少，經濟放緩亦導致工商客戶的電力需求減弱，尤其是食肆、物業管理公司及零售店舖。集團在今年將與政府商討2024年至2028年的五年發展計劃。

內地業務方面，營運盈利 較去年上升34.3%至22.3億元。核電投資項目表現穩健，為集團財務業績作出貢獻之餘，亦為香港的能源供應提供保障。其中陽江核電站因電力需求不斷攀升，更錄得破紀錄的發電量。

可再生能源組合的表現持續穩定。乾安三期風場於2022年3月展開商業營運，而包括尋甸二期風場及博白風場在内的其他可再生能源項目亦取得良好進展。這三個項目均無需依賴政府補貼。與此同時，在江蘇省一個80兆瓦太陽能項目已開始施工；而在廣東省，集團以「建設及轉讓」方式簽訂了一個100兆瓦的太陽能項目。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：李兆明