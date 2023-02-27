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【大行報告】滙豐研究：電動車定價環境比預期差 小鵬汽車港股美股同下調

股樓投資 18:45 2023/02/27

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滙豐研究表示，小鵬汽車（港：09868，美：XPEV）美股和港股年初至今分別回調4%和3%，跑輸大市。該行表示，確實預料到電動汽車需求增長放緩令競爭加劇，但電動車定價環境較預期更差，相信主要由Tesla（美：TSLA）大幅降價導致。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

該行指出，小鵬汽車銷量和定價均面臨壓力，利潤率收縮，並將今明兩年盈利預測相應下調12%及48%，淨利潤預測較市場預期分別低8%及18%，評級由「買入」下調至「持有」，目標價從58元下調至38元。美股目標價則由15美元下調至10美元。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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另外，該行認為電動車生產商的高速公路輔助駕駛功能越趨同質化，料小鵬汽車的城市場景試點產品XNGP或能為用戶提供更好的體驗，將與下半年推出的兩款新車型同時成為其主要增長驅動力。

 

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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撰文：鄭昊彤

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小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868） 美股 港股 電動車 目標價 大行報告

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