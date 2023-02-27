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【大行報告】大摩：2022財年業績遜預期 料冠君產業信託股價60日內跌

股樓投資 18:45 2023/02/27

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摩根士丹利表示，基於冠君產業信託（02778）近來股價已上漲不少，短期估值不吸引，加上其2022財年業績遜預期，相信其股價會在60日內下跌，發生機率逾80%。該行將其目標價下調6%至3.1元，評級為「減持」。冠君產業信託周一（27日）收報3.46元，跌幅1.4%。
 

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

該行亦分別下調其2023及24年的每股盈測3%和1%，以反映寫字樓收入下跌及較高的財政成本，部分被重新開放早於預期所推動的商場收入增加所抵銷。



【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
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冠君產業信託日前公布，截至去年12月31日止年度，可分派收入為13億元，按年下跌13.6%；分派總額為11.7億元，按年同樣減少13.6%。末期每基金單位分派0.0895元，連同中期分派0.1061元，全財年分派0.1956元，按年下跌14%。全年分派比率維持90%；去年租金收益總額為23.6億元，按年減少5.5%；物業收益淨額20.3億元，降7.6%。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 減持 目標價 大行報告 冠君產業信託（02778）

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