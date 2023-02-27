【券商點睇】網易獲批多款新遊戲版號 料可扺消動視暴雪終止合作影響

美銀證券表示，網易（09999）已獲批多款遊戲產品版號，在預期公司將推出《哈利波特：魔法覺醒》及《永劫無間手遊》國際版下，料新遊戲產品管線可抵消與動視暴雪終止合作所帶來的影響。該行維持對其2022至2023年每股盈利預測，並將2024年預測略微上調，料今年經營利潤率基本穩定，基於估值將目標價下調至179元，重申「買入」評級。網易周一（27日）收報124.3元，升幅0.6%。

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該行亦指，網易新推出的休閒競技手遊《蛋仔派對》每月活躍用戶達到3,000萬人，超越公司其他所有遊戲，與《暗黑破壞神手遊》均顯示網易具相當穩定地推出熱門遊戲的能力。

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另外，網易正擴大全球研發能力，近期收購加拿大的SkyBox Labs，並在海外成立另一個工作室Spliced。

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撰文：鄭昊彤