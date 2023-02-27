【雲端儲存】雲端轉移複雜又貴　萬里雲推免費服務　助企業增靈活性

雲端服務愈趨普及，不但有個人雲端平台，亦有大批企業轉用雲端平台作資料儲存。人工智慧服務與雲端供應商CloudMile萬里雲為，今（27日）宣布將為企業提供「免費雲端遷移服務」，協助有需要企業提升營運效率。

萬里雲在2020年成為台灣及香港第一間Google Cloud認證的託管服務供應商（Managed Service Provider， MSP）。在亞太地區至今服務超過700間公司，協助客戶使用雲端及人工智能（AI）等技術進行數碼轉型。萬里雲在此次免費服務裏，會利用Google Cloud及團隊的即時技術支援，根據客戶的IT架構安排雲端轉移計劃，並為客戶作年度評估和效率檢測，再提出優化方案，協助仍使用內部伺服器的企業以低成本及更輕易遷移資料上雲，減低其前期開支，增加企業可擴展性。

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據IDC在2020年對Google Cloud Platform進行的評估指出，企業進行雲端轉移後，IT營運效率提高 41%，開發人員生產率提高19%，IT基礎架構成本亦降低26%。智能家電IoT物聯網服務供應商Tecpal，2022年在萬里雲協助下將數據搬遷到Google Cloud。其首席技術官Harold Lo表示，轉移完成後，能監控逾百萬部設備，以及假日期間的大量指令。

責任編輯：歐朗欣

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