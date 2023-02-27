【新能源汽車】傳威馬汽車員工赴工廠拉橫額追薪　據報上周再發內部信透露進一步優化架構

▲ 【新能源汽車】網傳有威馬汽車職員工廠拉橫額追薪 據報上周再發內部信透露進一步優化架構

擬借殼Apollo出行 （00860） 上市的內地電動車企威馬汽車屢傳陷入財困，近日有內媒指，部分由於威馬汽車拖欠員工工資，有疑似員工在威馬汽車黃岡工廠門口拉起橫額討薪。

報道指，有疑似員工在威馬汽車工廠門口拉起多條白色橫額，橫幅上寫著「執行勞動合同第八十五條，要求支付經濟補償金」、「企業拖欠工資可恥，職工的利益誰來管，還我血汗錢」、「企業高管不管職工利益，將何以立足於社會」。

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流出內部溝通信承認困難 要優化組織架構

另外，有內媒傳出威馬汽車上周五（24日）發出內部溝通信承認遇到困難，將進一步優化組織架構以提高效率和降低成本。該信中還提到，威馬汽車各部門確定先行複工復產人員名單及實際業務安排，公司盡最大可能保障復工復產人員的薪資待遇。其餘人員安排無薪休假，根據業務需要逐步復工復產。

上周有 内媒引述消息稱， 威馬高達20.1億元人民幣的新融資尚未到賬，故擬在下月向員工發放25%工資及裁減各部門75%員工，以確保可撐到今年次級赴港上市融資。

傳威馬搬離上海總部大樓

内媒引述消息稱，目前部分員工已無需返回辦公室，工資也停止發放，公司雖然仍在運營，惟正門處於關閉狀態，員工均從側門進出。消息稱，上班高峰期，僅有零散員工進入辦公樓。

更有報道指，威馬因欠租將搬離位於上海的總部大樓，並面臨銷量數據造假、挪用工資填補生產資金等問題。

去年已開展減薪及裁員行動

事實上，外電《彭博》報道，自去年底起，已開展減薪及裁員行動，削減部分員工的工資3成及管理層的5成，冀通過節省成本。

此外，自11月起，威馬至少有20%的員工被解雇，加上部分員工屬自願離職，員工總數減少約40%，至不到2000人，消息稱，部分離職員工仍未收到賠償，以及部分供應商和承包商的付款被拖延。

創始人沈暉：痛定思痛

沈暉早前曾在個人微博表示，過去一年因疫情和市場環境的客觀影響，威馬確實遇到一些困難。公司正在通過一系列降本增效的措施進行調整，全力保障復工復產，保障終端用戶的體驗。沈暉又指，會「痛定思痛，才能整裝再出發」，又請大家不信謠不傳謠，等威馬的好消息。

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記者：伍鍵文