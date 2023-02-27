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英官被指加劇搶菜潮 建議民眾冇番茄改食蕪菁

環球社會熱點 16:00 2023/02/27

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英國環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲（Therese Coffey）上周建議，民眾可改食蕪菁（turnips）等當造蔬菜代替短缺的番茄，被指加劇蔬菜搶購潮，多間連鎖超市的蕪菁都缺貨。

英國經濟恐差過東歐 工黨黨魁警告 【下一頁】

高翠玲上周四（23日）回應工黨議員提問時，談及英國近日的新鮮農產品供應短缺問題。她指民眾應該支持英國特色食品，而且蕪菁正值當造季節，呼籲大眾不要只記掛生菜及蕃茄等其他鮮貨。

英媒指高翠玲發表上述言論數小時後，英國最大連鎖超市Tesco的貨架上貼出通知，指蕪菁因短缺暫停供應。

Co-op、Asda和Morrisons等超市的網站搜索結果，也未有列出蕪菁。Sainsbury's部分分店因蕪菁短缺，改為出售來自瑞典、同為根莖類蔬菜的根芹菜（Celeriac）。

英揆辛偉誠將與馮德萊恩會晤 商討北愛脫歐後貿易安排 【下一頁】

高翠玲上周預計，部分蔬果短缺的情況料再持續數周。但有農業界人士警告，危機恐持續至今年5月。

英國種植業協會Lea Valley Growers Association警告，大部分品種的番茄、辣椒和茄子要到5月才會恢復大量供應，因此短缺時間料長過數周。

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責任編輯：鄭錦玲

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