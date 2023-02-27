新高價成交再現　世宙頂層連天台戶1050萬售　創屋苑新高

中原地產王勤學表示，寬減首置印花稅首個周末，元朗區連錄20宗二手買賣成交，更不乏高價成交。其中世宙5座頂層單位，實用面積643平方呎，三房套房間隔，附連約169呎天台，開價1200萬元，議價價以1050萬元沽出，實用呎價16330元，成交價創屋苑新高。原業主於2016年8月以824.6萬元一手買入位，持貨6年多，帳面獲利225.4萬元，升值27%。

王勤學表示，通關復常下，元朗區成交持續轉旺，新一份財政預算案宣布寬減首置印花稅，刺激成交氣氛進一步上升。該區本月累錄約160宗二手買賣成交，已突破2022年4 月138 宗高位，有力挑戰2021年11 月的高位174 宗。

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