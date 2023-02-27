再版占士邦小說將刪歧視字眼 符合「現代價值」

英國著名特工電影《占士邦》（James Bond）的原型小說將迎來70周年，今年將重新發行。經過敏感度檢視後，再版小說將刪除部分具種族歧視含義的字眼或句子。

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英國《每日電訊報》報稱，今年4月重新發行的占士邦系列小說中，將刪除形容黑人的歧視詞語，針對非洲人的描寫亦會修改。

然而，針對其他族裔人士如亞裔人士的內容則未作改動。同時，小說內關於女性及同性戀者的內容亦未被修改。

據悉，再版小說聲明中寫明，現代讀者可能會對原版小說部分內容感到冒犯，因此決定修改。聲明指更新版本盡力保留符合時代背景的內容。

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占士邦小說為英國作家弗萊明（Ian Fleming）的著名作品，系列首部小說《皇家賭場》（Casino Royale）出版於1953年，距今已有70年。

小說自1962年起被改篇拍攝成電影，系列作品已多達25部，歷經6名演員擔任占士邦一角。

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責任編輯：吳漢培

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