【香港創科】科技園第二階段擴展計畫聚焦生物科技　擬2025年第一季落成

▲ 作為香港創科培育基地之一的科技園公司，預計第二階段擴展計畫聚焦生物科技。科技園公司項目及發展總監鄧栢齡（左一）表示，生物科技實驗室大樓預計2025年第一季落成。（曾曉汶攝）

港府近年銳意將香港建設為國際創新科技中心，作為香港創科培育基地之一的香港科技園公司（科技園公司），近年也積極進行各類計畫，拓展本地創科生態圈。

科技園公司行政總裁黃克強今（27日）於傳媒午宴中提到，香港若要成為創科中心，2030年前科企需增至7,000間。而科技園作為科研基地，將會竭盡所能協助。而目前園區公司已達1,200間，在五年間增長超過70%。

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科技園公司項目及發展總監鄧栢齡則稱，基於發展目標，第二階段的科學園擴展計畫已開展，預料屆時將聚焦於生物科技領域，設置9層的生物科技實驗室大樓，預計2025年第一季落成。

至於人才方面，科技園公司主席查毅超就認為，創科土地倍增後，人才的數量亦需要倍增，甚至要達20萬以上。

科技園人才及人力資源總監王秀麗就提及，收到園區公司回饋，得悉目前人才招聘依然困難。因此科技園將推動全球路演計畫，先後到新加坡、馬來西亞等東南亞地區覓人才，並計畫到美國矽谷及西岸等地，與辦學機構交流。王又透露，該企上周推行的「Talent Game On 2K23」招聘活動，參與人數已達4,000，盼能吸引更多年輕人加入創科行列。

創新斗室入住率達9成

鑑於園區有意繼續吸引海外人才，鄧栢齡也指出，目前供應予園區公司員工入住的創新斗室（InnoCell），第一期的入住率約9成。由於需求不斷上升，已計畫再興建第二期，規模也比第一期大，暫定2027年至2028年落成。

記者：曾曉汶

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