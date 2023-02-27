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【收購Twitter】傳Twitter將展開第八輪裁員 僱員人數縮減7成至約2,000人

環球政經 18:25 2023/02/27

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雖然Elon Musk先後至少四次表示Twitter裁員行動已經完結，但近日有外媒指Twitter正蘊釀新一輪裁員行動，據了解，最新一輪裁員的對象包括產品經理、數據科學家和負責機器學習和網站可靠性的工程師等。

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自馬斯克接管Twitter後，公司收入大跌，Twitter今次進一步削減員工人數，是要應對經營情況變化。經過多輪裁員後，Twitter已累計裁走近七成員工。當中令不少人意外的是產品經理Esther Crawford也在裁員名單上，作為最早響應Elon Musk要求員工「全力工作」的代表人物，Esther Crawford當初以一張在公司熬夜加班睡覺的照片而聞名，當時更有Twitter員工批評指她是在拍馬屁，不料Esther Crawford最終也成為裁員名單上的一員。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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馬斯克去年10月接手推特後不久，便陸續裁減約一半員工，再加上不少人自願離職，使得推特員工人數從7500人的高峰掉落至約2000人左右。現時距離上一波裁員潮才過了兩個多月，推特又再裁減了1成員工。

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撰文：鄭日棱

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