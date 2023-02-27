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【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約　向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

股市 14:14 2023/02/27

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【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約　向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

瑞信（美：CS）正推進分拆投資銀行業務為瑞信第一波士頓（CS First Boston）的計劃，外電引述消息人士報道，瑞信第一波士頓總裁Michael Klein預期將於本周公布分拆業務的融資安排及最終業務架構。報道指，Klein將會與瑞信的高級銀行家於紐約會面，以為瑞信第一波士頓鞏固資金來源，預期他將會提供瑞信那些業務會落入新公司，以及顧客公司首次公布發行（IPO）的計劃。

瑞信第一波士頓將負責領導股票研究部門

消息稱，現時其中一個方案，是瑞信將顧問及交易借貸業務放入瑞信第一波士頓，同時將負責領導股票研究部門，這有助投資銀行去接洽客戶，特別是IPO相關客戶。

市場對於瑞信第一波士頓前景存在疑問，包括公司進行交易及經營的資金來源，而且面對併購交易及IPO數量大減下，顧問公司如何應對。

推銷其5億美元可換股債方案

報道又指，Klein一直向潛在投資者推銷其5億美元可換股債方案，以滿足瑞信第一波士頓的資金需求，並一直尋求資本投資者，為其公司進行併購時提高資金，包括收購垃圾評別的公司。私募基金Apollo Global Management一直探討上述兩種選擇。

Klein早前將其私人業務以1.75億美元價格，出售予瑞信，未來瑞信將會把其業務融入投行架構中。

瑞信發言人拒評。

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編輯：陳韻妍

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