【騰訊700】騰訊對外投資上變得低調？　報告：騰訊去年投資次數按年跌逾77%

▲ 騰訊對外投資上變得低調? 報告：騰訊去年投資次數按年跌逾77%

據IT桔子與鳳凰網科技聯合發布《2022-2023年中國新經濟創業投資分析報告》指出，2022年騰訊投資出手次數明顯下降，按年跌77.6%，尤其去年下半年以來，騰訊在對外投資上變得異常低調。

報告提到，2020年第三季至2021年第三季是近三年騰訊投資節奏明顯很快的一年，之後騰訊在國內的投資動作有戰略收縮的痕跡。

阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、字節跳動、百度 （09888） 和嗶哩嗶哩 （09626） 5家大廠的對外投資數在近三年有較明顯的先揚後抑的趨勢，從2020年首季至 2021年第三季整體處於不斷上升，到2022年第二季度後開始下降，合計的國內投資事件數較2021年下降了61%，較2020年也下降了25%。

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編輯：袁諾曦