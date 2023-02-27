德國搶印度IT專才 擬放寬工作簽證要求

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問印度期間指，德國政府考慮簡化印度IT（資訊科技界）專才在德國獲得工作簽證的途徑，包括放寬語言要求及讓專才更容易帶家人一同移居當地。

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朔爾茨上周六（25日）抵達新德里展開印度之行，翌日訪問有「印度矽谷」之稱的印度第三大城市班加羅爾（Bengaluru）。

他透露德國將需要大量技術工人，以滿足軟件開發需求，當局希望簡化工作簽證的發放程序。

德國考慮讓IT專才在未受聘的情況下抵德，也放寬要求讓家屬更容易隨行。

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朔爾茨指，放寬語言要求有助提升德國在搶專才方面的吸引力，否則這批專才或優先考慮移居英語國家。他認為IT專才於德國可輕鬆用英語與同事交流，之後再學習德語亦沒有問題。

朔爾茨訪問首日亦與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，嘗試促成印度與歐盟達成自由貿易協定與投資保護協定。

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責任編輯：鄭錦玲

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