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【Nokia轉Logo】Nokia 60年來首次轉公司標誌　CEO重提三階段計劃

科技 14:05 2023/02/27

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Nokia的新標誌摒棄了原有的藍色，並在不同情況下以合適的顏色取替。換句話說，新標誌沒有指定的顏色方案。

諾基亞（Nokia）曾經是全球最大手機品牌，但風頭早年已被其他智能手機巨頭蓋過並且沉寂多年，直至2016年把Nokia手機品牌在授權予HMD Global，將核心業務聚焦於5G、雲端、數碼化等商用技術。Nokia昨（26日）迎來60年來首個新公司標誌，更重提三階段計劃，宣布企業進入全新時代。

Nokia的新標誌摒棄了原有的藍色，並在不同情況下以合適的顏色取替。換句話說，新標誌沒有指定的顏色方案。據外媒GSMArena引述Nokia行政總裁Pekka Lundmark指，Nokia不再只是手機公司，而是一間「商業科技公司」，並會將公司定位為微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）的對手。除了發展電信設備，Nokia將專注在售賣電子設備上，如個人5G網絡和自動化工廠裝置，亦會考慮發展其他業務。

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Nokia未來6大方針　迎戰Microsoft及Amazon

自Pekka Lundmark上任起，Nokia便一直遵循「重置、加速和規模」此三階段政策。現在公司已渡過了第一階段，將會專注在第二階段「加速」，並為第三階段鋪設基礎。

Nokia在未來人才、長期研究、數碼化營運及全新品牌4個大前提下，提出6個未來方針，期望擴大與服務商的市場佔有率，確保公司在競爭領域內佔有領先地位，更要實施新的商業模式，再將ESG變成公司優勢，成為行業中「值得信賴的供應商」。

責任編輯：歐朗欣

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