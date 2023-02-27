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【重覆犯錯】微軟再次誤向硬件不合規用戶　提供Windows 11軟件升級

科技 13:45 2023/02/27

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有網民發現微軟錯將Windows 11，提供給不符合最低硬件要求的Windows 10用戶作升級之用。

微軟（Microsoft）為完善用戶使用體驗，不定期便會推出作業系統。但同時會為相關的作業系統版本，設定電腦必備的最低硬件規格要求。然而，有網民發現微軟錯將Windows 11，提供給不符合最低硬件要求的Windows 10用戶作升級之用。

【加入AI大戰】Meta AI語言模型LLaMA　已接受20種語言訓練

據外媒《The Verge》報道，Twitter用戶「PhantomOcean3」在上周上載數張電腦截圖指，由於其電腦硬件並不支援TPM 2.0和2GB RAM，不符合升級至Windows 11的最低硬件規格要求，故一直未能升級。但微軟突然透過更新系統，建議他將作業系統升級至Window 11 22H2版本。惟系統在進行電腦健康情況檢查後，發現其硬件規格未達標，故未能成功安裝Window 11。

微軟亦在同一時間發現相關問題，據其支援文件中所指：「部份硬件未達標準的Windows 10及 Windows 11 21H2版本用戶，被提供了不正確的Windows 11升級選項。這些設備不符合運行 Windows 11的最低要求。未達標準的裝置將無法完成升級的安裝過程。」

事實上，這並不是微軟第一次錯向未達最低標準的用戶，提出Windows 11升級建議。去年微軟也曾向數百名Windows Insider的beta測試者，提供相關的錯誤建議。

【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考

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責任編輯：殷凱怡

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