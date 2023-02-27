【網絡熱話】必勝客聯乘《原神》「歷史重演」　預售啟動後APP崩潰　網友：低估了旅行者，高估了自家APP

▲ 必勝客聯乘《原神》「歷史重演」 預售啟動後APP崩潰 網友：低估了旅行者，高估了自家APP

百勝中國 （09987） 旗下必勝客在內地再度聯乘內地人氣手遊《原神》推出套餐，並於周一（27日）早上9時起開始多場聯動套餐券預售。不過，似乎預售過於火熱，必勝客APP擬似崩潰了，消費者在購買套餐券時，出現網絡異常及空白頁、訂單不能付款或被取消等情況。事件亦上了微博熱搜。

必勝客回應指，第一場已經售罄，因支付環節擁堵，已成功生成的訂單取消了30分鐘內支付的限制。顧客可以在活動頁購買記錄中找到該訂單，未支付成功的用戶需在今日晚上10時前完成支付。

是次為必勝客第二次與《原神》聯動推出主題系列套餐。有網友直指，今次必勝客系統崩潰是「歷史重演」，並形容事件是「低估了旅行者，高估了自家APP」 。

此前《原神》已曾與百勝中國旗下的肯德基舉行聯動活動，當時由於熱度過高，門店大排長龍，肯德基App也出現「死機」的情況。去年8月，必勝客與《原神》進行聯動，並推出綫下主題餐廳，由於人潮過多，導致一些門市因為違反防疫政策遭到警方介入而暫停營業。

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