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【業績｜零售股】時代集團半年虧轉盈、純利1.06億元　中期息倍增至4仙

股市 13:26 2023/02/27

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【業績｜零售股】時代集團半年虧轉盈、純利1.06億元　中期息倍增至4仙

時代集團 （01023） 公布半年業績，期内虧轉盈，錄得1.06億元純利，按年升15.3倍，持續經營業務溢利為4400萬元；中期息倍增至4仙，以中午收市價0.97元計，現價股息率為6.2厘。

期内，時代集團收入為9.57億元，按年升2.6%；毛利增21.4%至3.14億元。

以業務劃分，零售業務收入按年跌14.8%至2.33億元，主要受内地疫情封控影響；製造業務收入為7.17億元，除稅前溢 利為約1.07億元，其外部客接獲的採購訂單按年升9.9%。

公司表示，内地零售業務逐漸復蘇，目前已採取多項即時措施，加強電子商務團隊的能力，保持長遠發展的實力。另外，為豐富品牌組合，對任何潛在的品牌收購持開放態度。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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記者：伍鍵文

港股 H股 時代集團控股（01023） 每股盈利 純利 採購 品牌 零售
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