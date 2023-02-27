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白人學生控美傳統黑人大學歧視 索償1560萬元

環球社會熱點 13:00 2023/02/27

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美國一名白人學生入稟，控告一間曾專為黑人而設的傳統黑人大學侯活大學（Howard University）種族歧視。該學生指學校營造充滿敵意的教育環境，曾被學校職員批評為最討厭的學生。

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白人學生紐曼（Michael Newman）於2020年秋季起，入讀侯活大學法學院兩年，直至去年9月遭校方正式開除。

訴訟文件指紐曼因公眾排斥、誹謗和羞辱，產生抑鬱、焦慮和自殺念頭。據悉，侯活大學全球多元化招聘負責人Reggie McGahee曾表示，紐曼是其於大學任職期間見過最討厭的學生。

當紐曼向學校管理層就所受待遇表達憂慮時，法學院院長被指否認學院白人學生，尤其是紐曼本人面臨任何程度的種族歧視。

紐曼指學校因疫情改上網課後，同學主要通過網絡交流。一名非裔講員於2020美國大選前夕參加專題研討會，紐曼在一名教授的論壇頁面發文詢問能否探討有關黑人選民的問題。

其後有部分學生批評其帖文，並聯絡校方管理層，導致紐曼被移出一個班級聊天群組。

紐曼認為在學校感到完全被剝奪權利，將自己比喻為一間以白人為主的大學内的黑人學生，再引起部分同學反感。

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他聲稱自己面臨更明顯敵意，試圖發送電郵來解釋其觀點，但遭其他學生指控其操縱同學情緒，並使他再遭移出另一個班級聊天群組。

法學院院長霍利（Danielle Holley）更秘密錄製視像會議内容，期間她指控紐曼對同學作種族騷擾，又建議對方轉校。

霍利和紐曼同時提出投訴，霍利指責紐曼持續騷擾法學院成員並擾亂學習環境。紐曼則指控霍利導致具威脅、歧視和敵對的學術環境長期存在。

校方最終裁定責任在於紐曼並決定開除他，但紐曼不滿其申訴個案從未獲得裁決。

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責任編輯：鄭錦玲

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