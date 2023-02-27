【美股開市】美企設備開支增速反映經濟強　道指升231點　納指升1.1%　美滙跌穿105關（不斷更新）

英鎊升0.6%，越1.2關，市場消息指，英國與歐盟已就脫歐問題達成協議。美國債息全綫回吐，美國10年期債息跌至3.93厘，美滙指數跌0.4%，報104.8，利好美股走勢。美國1月耐用品定單跌4.5%，數據下跌是因為波音訂單縮減，而商業設備開資仍以5個月最快的速度加速，反映經濟強勁。

鑒於勞動力市場吃緊令工資繼續面臨上行壓力，許多公司在繼續設法提高生產率。此外，如果企業認為潛在的經濟下行將是短暫且溫和的，企業可能更傾向於繼續執行資本投資計畫。

美股三大指數開市高開，道指升231點，標指升0.8%，納指期貨升1.1%。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日 專家料美債息將見頂

即市走勢：

【22：23】美股期貨盤前反彈，道指期貨升233點，標指期升0.9%，納指期貨升1.1%。

【21：46】【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元 全年收入增20.3%

【21：33】【美國經濟數據】美國1月耐用品訂單按年跌4.5% 創近三年來最大跌幅

【20：41】【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制 日本將放寬內地旅客入境檢疫措施

【17：58】【飛遇世界鉅賞】香港航空：3月起向旅客送出泰國曼谷、越南河內、菲律賓馬尼拉來回香港機票

【17：53】【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5% 上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣 車輛毛利率按年下跌

【18：16】道指期貨升149點 納指期貨升0.7%

【18：15】【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【16：54】【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款 另向卓越理財客推信用額國際配對服務

【16：48】【新能源汽車】傳威馬汽車員工赴工廠拉橫額追薪 據報上周再發內部信透露進一步優化架構

【16：15】【日圓走勢】日央行候任行長植田和男：現行政策利大於幣 每百日圓兌港元報5.74

【14：51】【日本旅遊】日本據報3月1日起放寬中國內地旅客入境檢疫措施

【14：14】【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約 向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

【13：02】【電動車】日產汽車據報在美建設第二間電池廠 冀2030財年電動化汽車佔全球銷量逾55%

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

【12：11】【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算 高盛：美息上升不利日圓走勢

【11：04】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資 應對美國國家安全憂慮

【11：03】【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員 馬斯克據報正對公司進行一系列改革

【06：30】【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言 投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

【05：00】【TSLA】特斯拉周三投資者日 會有平價車或電動巴士？ 三大關注點

【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

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編輯：姚卓然