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【美股期貨】10年期國債息上試4厘　道指期貨升149點　納指期貨升0.7%（不斷更新）

股市 18:16 2023/02/27

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美國通脹壓力並未散去，2年期債息創2007年以來新高，現處4.84厘水平，10年期債息亦迫近4厘，暫報3.96厘。美股期貨盤前有反彈，道指期貨升149點，報32975點，納指期貨升0.7%。美匯指數仍處105水平，暫報105.18。

 

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

即市走勢：

【18：15】道指期貨升149點 納指期貨升0.7%

【16：15】【日圓走勢】日央行候任行長植田和男：現行政策利大於幣　每百日圓兌港元報5.74

【14：51】【日本旅遊】日本據報3月1日起放寬中國內地旅客入境檢疫措施

【14：14】【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約　向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

【13：02】【電動車】日產汽車據報在美建設第二間電池廠　冀2030財年電動化汽車佔全球銷量逾55%

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

【12：11】【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算　高盛：美息上升不利日圓走勢

【11：04】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

【11：03】【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員　馬斯克據報正對公司進行一系列改革

【06：30】【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言　投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

【05：00】【TSLA】特斯拉周三投資者日　會有平價車或電動巴士？　三大關注點

【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

編輯：姚卓然

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