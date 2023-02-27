【美股期貨】道指期貨升17點　2年期債息上企4.8厘（不斷更新）

美國通脹壓力並未散去，2年期債息創2007年以來新高，現處4.83厘水平，10年期債息亦迫近4厘。亞洲時段，美股期貨稍為回穩，道指期貨升17點，報32843點。美匯指數仍處105水平。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日 專家料美債息將見頂

即市走勢：

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

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【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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編輯：姚卓然