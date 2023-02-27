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【美股期貨】道指期貨升17點　2年期債息上企4.8厘（不斷更新）

股市 12:49 2023/02/27

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美國通脹壓力並未散去，2年期債息創2007年以來新高，現處4.83厘水平，10年期債息亦迫近4厘。亞洲時段，美股期貨稍為回穩，道指期貨升17點，報32843點。美匯指數仍處105水平。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日　專家料美債息將見頂

即市走勢：

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

【12：11】【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算　高盛：美息上升不利日圓走勢

【11：04】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資　應對美國國家安全憂慮

【11：03】【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員　馬斯克據報正對公司進行一系列改革

【06：30】【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言　投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

【05：00】【TSLA】特斯拉周三投資者日　會有平價車或電動巴士？　三大關注點

【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

編輯：姚卓然

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