【美股期貨】美債息回升　道指期貨微跌12點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

聯儲局理事傑斐遜認為勞動力短缺一直是核心服務價格成長高企的原因之一，因勞動力成本以高於與2%通脹率一致的速度上升，但不贊同市場認為聯儲局應提升通脹目標的看法，指上調通脹目標會令市場質疑聯儲局，並引發額外風險。但美國財長耶倫（Janet Yellen）在烏克蘭受訪時，再次表明相信聯儲局能有效遏抑美國通脹。美股期貨周二亞洲時段反覆偏軟，道指期貨微跌12點，納指期貨跌9點或0.1%。

經濟數據繼續成為美股焦點，美國今日將會公布1月零售存貨、批發庫存初值，12月FHFA房價指數，12月S&P/CS20座大城市房價指數，2月芝加哥PMI、2月諮商會消費者信心，2月里士滿聯儲製造業指數。

美滙指數靠穩，暫報104.69。美國10年期債息回升，暫報3.94厘。

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即市走勢︰

【12：01】道指期貨升34點，報32943點，標指期貨升5點，報3993點，納指期貨升31點或0.3%，報12114點。

【11：54】【狙擊Adani】印度阿達尼集團赴香港路演兩日 圖安撫投資者信心

【11：22】【美股走勢】大摩預計美股3月面臨熊市風險 兩因素成後市關鍵

【08：32】【美股焦點】Robinhood去年底收到傳票 美證交會調查其加密貨幣業務

【07：59】【TSLA】Tesla德國廠單周產量突破4000輛 較原定計劃提前3周達標

【07：52】【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期、全年指引樂觀 股價盤後升逾7%

【06：53】【TSLA】馬斯克重奪世界首富 Tesla再升10.75美元破200關 貼價期權升近倍博賭上220美元

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

====以下為2月27日美股市況====

美國1月耐用品定單跌4.5%，因波音定單縮減，而商業設備開支仍以5個月最快的速度增加，反映經濟強勁，美股周一向好；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.3%。

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道指曾升372點，其後升幅收窄，截至今晨5時（即收市），道指升72點，報32889點；標指升12點，報3982點；納指升72點或0.63%，報11466點。特斯拉（Tesla）德國廠房每周產量提早3周達標，股價收市反彈5.5%。

歐股收市升1.07%；英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新協議，消息刺激鎊滙高見1.2067美元。

鑑於美國勞動力市場吃緊令工資繼續面臨上行壓力，許多公司在繼續設法提高生產率。此外，如果企業認為潛在的經濟下行將是短暫且溫和的，企業可能更傾向於繼續執行資本投資計畫。

摩根士丹利推遲聯儲局首次減息的預測時間，估計明年3月才首次減息，而不是之前預料的今年12月。預測儲局3月和5月的會議上，將把利率分別上調0.25厘，到5至5.25厘區間 .

歐洲央行管委Vujcic表示，歐洲即將進入利率限制性利率區域。利率押注重新定價反映歐央行的緊縮舉措。整體通脹將下降，但只要核心通脹持續高企，歐洲央行就必須堅持緊縮政策。市場對歐洲央行3月加息50個基點的預期是正確的。

英國首相辛偉誠和歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新協議。

辛偉誠表示，雙方已經修訂原先的北愛爾蘭議定書，並同意以新的《溫莎框架》結束北愛爾蘭議定書帶來不確定性，他形容是取得決定性突破。馮德萊恩也形容，新協議讓歐盟與英國可以開啟一個新的篇章。



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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日 專家料美債息將見頂

即市走勢：

【01：41】據CNN報道，美國財長耶倫表示，美國抗擊高通脹的努力迄今一切順利， 然而通脹仍然太高。

【01：21】摩根士丹利策略師已轉向看跌日圓兌美元，並建議押注日圓兌美元跌至1美元兌142，理由是日本央行在加息方面可能會進一步滯後。

【01：12】加拿大道明銀行（TD Bank）將因龐氏騙局相關官司而支付12億美元。

【00：50】市場消息：Palantir（美：PLTR）為了降低成本，將削減約2%的工作崗位。

【00：47】安盛（Axa）將通過私募配售方式，出售所持Monte Paschi約1億股持股。

【00：45】歐洲股市收漲，德國DAX30指數漲1.13%，英國富時100指數漲0.72%，法國CAC40指數漲1.51%，泛歐STOXX 600指數升1.07%。

【00：41】市場消息：加密貨幣交易所Coinbase將於3月13日暫停幣安的交易。幣安在Coinbase.com及其Pro、Exchange和Prime平台的交易將暫停。在暫停期間，BUSD資金仍然可以使用，用戶仍然可以隨時提取資金。

【23：47】曼聯ADR下跌13%，創2022年5月份以來最大盤中跌幅

【22：23】美股期貨盤前反彈，道指期貨升233點，標指期升0.9%，納指期貨升1.1%。

【21：46】【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元 全年收入增20.3%

【21：33】【美國經濟數據】美國1月耐用品訂單按年跌4.5% 創近三年來最大跌幅

【20：41】【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制 日本將放寬內地旅客入境檢疫措施

【17：58】【飛遇世界鉅賞】香港航空：3月起向旅客送出泰國曼谷、越南河內、菲律賓馬尼拉來回香港機票

【17：53】【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5% 上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣 車輛毛利率按年下跌

【18：16】道指期貨升149點 納指期貨升0.7%

【18：15】【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【16：54】【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款 另向卓越理財客推信用額國際配對服務

【16：48】【新能源汽車】傳威馬汽車員工赴工廠拉橫額追薪 據報上周再發內部信透露進一步優化架構

【16：15】【日圓走勢】日央行候任行長植田和男：現行政策利大於幣 每百日圓兌港元報5.74

【14：51】【日本旅遊】日本據報3月1日起放寬中國內地旅客入境檢疫措施

【14：14】【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約 向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

【13：02】【電動車】日產汽車據報在美建設第二間電池廠 冀2030財年電動化汽車佔全球銷量逾55%

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

【12：11】【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算 高盛：美息上升不利日圓走勢

【11：04】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資 應對美國國家安全憂慮

【11：03】【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員 馬斯克據報正對公司進行一系列改革

【06：30】【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言 投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

【05：00】【TSLA】特斯拉周三投資者日 會有平價車或電動巴士？ 三大關注點

【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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編輯：姚卓然