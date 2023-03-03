【美股市況】道指升124點 納指跌0.3% 美長債息撲4.1厘　Tesla曾跌逾8%後跌幅收窄（不斷更新）

美股午市漲跌不一, Salesforce(美：CRM)漲11%，帶動道指升逾百點，納指跌幅收窄。美10年期長債息攀升, 撲4.1厘關，2年期債息創十多年來最高水平。

美國截至2月25日止當周首次申領失業救濟金人數為19萬，低於預期的19.5萬。截至2月18日，連續申領失業救濟金人數為165.5萬，遠低於預期的170萬。第四季單位勞工成本按季升3.2%，升幅遠較預期1.6%為高。

數據公布後，美滙指數抽上，暫升0.6%，報105.1，突破105關。美國10年期國債息率突破4厘，暫報4.07厘。美國抵押貸款利率觸及6.65厘高位，連續第四周走升。

美股三大指數周四開市個別發展，道指曾升176點，納指跌105點或0.9%。本港時間今晨1時35分, 道指升124點或0.4%，報32786點；納指跌39點或0.3%，報11340點；標指跌12點，報3939點

Tesla舉行投資者日市場「唔收貨」，Tesla（美︰TSLA）低開後最多急挫逾8.2%低見186.01美元，暫跌6.4%。

歐元滙價昨日急升近1%，拖累美滙回軟，但歐元區最新通脹數據顯示，2月份CPI按年升8.5%，雖然較1月8.6%有所回落，但遠較市場預期8.3%為高，期內核心CPI按年升5.6%，亦遠高於預期及前值5.3%。反映當地通脹放緩速度回慢。此外，歐元區1月失業率出乎意料回升至6.7%，在通脹和經濟衰退陰霾雙重夾擊下，資金或有機會再次由歐元流走，回流到美元等資產身上。

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即市走勢︰

【00：45】歐股主要股指收市上升，德股升0.15%，法股升0.69%，英股升0.37%，泛歐STOXX 600指數升0.51%

【00：40】WTI原油漲幅擴大至1%，現報78.50美元。布蘭特原油站上85美元，漲0.78%。

【00：21】Coinbase(美：COIN)跌幅擴大至7%，據悉該公司切斷與Silvergate的財務關係。

【00：14】美股SaaS概念股走高，Salesforce(美：CRM)漲超12%，Okta(美：OKTA)漲超9%，Twilio(美：TWLO)漲超5%。

【00：03】動視暴雪收購案或取得進展, 據悉歐盟不會要求微軟出售資產

三位知情人士表示，微軟(美：MSFT)準備向競爭對手提供旗下遊戲特許經營權，這可能會解決歐盟對其收購動視暴雪(美:ATVI)的反壟斷擔憂。預計歐盟委員會不會要求微軟出售資產以贏得其批准。

微軟總裁史密斯上月表示，已準備好向任天堂等競爭對手提供特許經營權，旨在解決反壟斷問題，但不會出售利潤豐厚的《使命召喚》IP。微軟發言人表示：「我們承諾給予索尼、Steam、英偉達和其他公司100%平等的《使命召喚》長期使用權，維護收購交易對玩家和開發者的利益，並強化市場競爭。」

【00：01】北美地區長途巴士運營品牌灰狗（Greyhound）擁有者Flix公司考慮IPO，將由Evercore投資公司負責承銷。

【23：51】亞馬遜(美：AMZN)雲計算部門AWS周三宣布，計劃到2037年在馬來西亞投資60億美元，在這個東南亞國家推出雲計算基礎設施。

【23：47】美國連鎖超市公司Kroger(美：KR)：日用雜貨領域的通脹仍然頑固，預計物價在年底前仍將上漲4-5%。Kroger將在2023年向聯營公司投資超過7.7億美元。

【23：39】美國波士頓聯儲主席Collins表示，還需要進行好幾次加息才能有效遏制通脹。之後還需要加息幾次，取決於未來的進一步經濟數據。

【22：30】美滙美債息齊升 道指升61點、納指跌0.8% Tesla開市跌7%

【22：20】【美國經濟數據】美國上周首次申領失業救濟金人數19萬 低過預期

【22：23】【美心股東】DFI零售去年轉蝕逾1.1億美元 應佔美心基礎利潤3800萬美元

【20：03】【日圓滙價】圓滙再陷弱勢、兌港元5.75算 日央官員高田創：有必要繼續大規模貨幣寬鬆政策

【19：20】【港元滙價】港滙跌至7.8498 大戶套息交易帳面可賺13厘？

【19：17】【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩上季收入增長6%稍遜預期、美股盤前跌6% 料今年收入增約一成

【18：35】美債息升穿4厘，道指期貨微升17點、納指期貨跌0.8%

【18：20】【歐洲經濟】歐元區2月CPI按年升幅回落至8.5% 但仍超市場預期

【17：45】【香港經濟】Klook：宣布撤口罩令即日港人預訂本地活動按日增加75% 海外用戶預訂量亦大增逾3.7倍

【17：01】【加元定存】 花旗料下周加拿大暫停加息 加元存息王最高15厘

【16：47】【新加坡移民】新加坡提高投資移民門檻、至少投資千萬坡元 家族辦公室需投資逾5000萬坡元 3月15日生效

【16：11】【異動股】Tesla 稱未來改用「無稀土」永磁摩打 中國稀土股齊跌、金力永磁跌7%

【13：48】【大行報告│旅遊股】大摩：中國赴日旅遊人數將迎反彈 出境遊復甦料成攜程股價關鍵

【14：18】【美股焦點】高盛「從華爾街走向大街」失利 消費業務賣盤或保留模稜兩可、股價兩日跌半成

【12：08】道指期貨升70點，報32763點，標指期貨跌13點，報3943點，納指期貨跌50點或0.4%，報11911點。

【12：02】【字節跳動】美國眾議院外交事務委員會通過授權總統禁用TikTok法案

【11：34】【電動車】理想汽車CEO李想：電動車減價可能不能帶來盈利 但可打擊對手

【11：32】【TSLA投資者日】馬斯克：將在墨西哥興建超級工廠 另10萬億美元發展可持續能源 盤後插5.7%

【11：13】【Blackstone】黑石繼續限制投資者贖回房地產基金力度 2月贖回申請約39億美元

【10：19】【大行看法】盛寶金融：中國復常故事帶動的股市升勢未完 料聯儲局今年再加息3次

====以下為3月1日美股市況====

美國10年期債息高見4.01厘，自去年11月9日高位，10月高位約處4.24厘，反映目前美債息處於極高水平 ； 兩年期美債息更高見4.9厘，創2008年金融海嘯後新高，海嘯前高位處5.1厘，市場押注美國終端利率繼續上移，目前交易員押注儲局將在9月議息會議上， 加息至利率頂峰5.5厘。孳息曲線倒掛幅度擴闊，市場對經濟衰退的擔憂加劇。美股個別發展，道指喘穩，納指軟 ； 反映中國概念股表現的金龍指數反彈3%。

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截至今晨5時（即收市），道指升5點，報32661點；標指跌18點，報3951點；納指跌76點或0.66%，報11379點。美國10年期債息繼續強勢，現報3.996厘；反映資金並未顯著從美元流走，只是歐元短綫更強勢。

另外，Tesla（美︰TSLA）將於收市後舉行「投資者日」。馬斯克被《環球時報》批評砸中國的鍋後，股價早段插3.5%， 跌穿200美元關，收市跌幅收窄至1.4%。

美國2月ISM製造業指數由47.4回升至47.7，遜預期的48，其中新訂單指數由42.5升至47，製造業就業指數由50.6放緩至49.1，製造業物價指數由44.5升至51.3，遠超預期46.5。

歐洲央行委員指現時可排除經濟衰退風險，高盛更將央行5月加息預期，由原先0.25厘，轉為0.5厘，即預期歐洲利率將會更急進上升，歐元滙價愈升愈有，歐元兌美元單日曾升1.1%至高見1.0691，暫報1.0677，兌港元亦迫近8.4算。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.62厘再升至6.71厘，上周按揭申請宗數跌5.7%。其中加按申請按周跌6%，新按揭申請按周增跌6%。

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即市走勢︰

【00：45】歐股收市個別發展，德股跌0.39%，法股跌0.39%，英股升0.49%，泛歐STOXX 600指數跌0.74%

【00：42】歐盟將裁決微軟（美：MSFT）收購動視暴雪（美：ATVI）一案的最後期限延後到了4月25日。

【00：28】中概股愛奇藝（美：IQ）跌幅擴大至15%，此前宣布擬發行總額6億美元的可轉換優先票據。

【00：24】美股標普500指數日內跌幅一度擴大至0.7%，短暫失守200日移動平均綫。

【00：22】麥當勞（美：MCD）董事會在一宗投資者集體訟案件中勝訴，得以全身而退。此前該公司被訴存在騷擾文化。

【00：16】納斯達克100指數跌近1.0%，成分股特斯拉勁敵Rivian跌超17.8%表現最差，Lucid集團跌約7.2%，Zoom跌超4.9%，英偉達跌2.9%，特斯拉跌2.4%，亞馬遜跌2.4%，羅斯百貨跌2.2%，京東目前漲超2.2%，拼多多漲超4.3%領跑。

【23：16】美國10年期國債收益率觸及4厘，為自2022年11月10日以來最高。

【21：30】【美國經濟數據】美國30年按揭利率升至6.71厘 按揭申請宗數跌5.7%

【18：57】【業績｜中概股】微博第四季經調整淨利潤跌9% 美股盤前升幅收窄至1%

【18：48】【業績│電動車】蔚來上季經調整虧損擴大至51億人幣 毛利率僅3.9%

【17：53】【美股焦點】通用汽車據報擬裁員500人

【18：20】道指期貨升46點 納指期貨升0.3%

【17：28】【儲局官員】古爾斯比：決策者不能過度依賴市場反應 需實地考察以補充經濟數據不足

【17：24】【中美角力】中國美國商會：近25年首度逾半美企不視中國為三大市場

【17：11】不少央行繼續囤積黃金

【16：42】【TSLA】Tesla據報擬升級Model Y 新版將於2024年投產

【16：02】【新股IPO】能鏈Newlink傳改赴美國上市

【15：26】【解構︱兩會】瑞銀財管：中國GDP增長目標或設為5%、更多房企支援出台 受惠復常板塊未來數月料表現出色

【12：24】Tesla（美︰TSLA）將於收市後舉行「投資者日」。

【12：07】道指期貨升23點，報32705點，標指期貨升1點，報3976點，納指期貨升1點，報12073點。

【11：57】【美股焦點】「Tesla殺手」Rivian料今年產量僅5萬輛、遠遜預期 盤後大跌一成

【09：44】【中美角力】美國政府正在檢視華為出口許可政策

【08：34】【TSLA】Tesla獲准墨西哥設廠 或於「投資者日」公布計劃細節

【08：32】【業績｜HPQ】惠普今季經調整利潤指引勝預期、維持全年盈測不變 股價盤後升近3%

【06：39】【TSLA】《環球時報》痛批馬斯克：你這是在砸中國的鍋嗎？

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

====以下為2月28日美股市況====

美國12月FHFA房價指數按月跌0.1%，跌幅較市場預期跌0.2%為少，反映當地樓市並未因大幅加息而令樓價大幅回落 ； 但美國2月芝加哥PMI報43.5，低於預期的45.5，顯示經濟活動仍然疲弱。2月里士滿聯儲製造業指數亦創2020年5月以來新低。

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美銀預計，聯儲局將加息至近6厘壓低通脹，美國經濟將在2023年第三季前陷入衰退。美股受壓，道指最多跌252點，收市跌232點，報32656點；標指跌12點，報3970點；納指跌11點或0.1%，報11455點。美滙指數升0.28%，報104.98。美國10年期債息報3.9328厘。

特斯拉（美：TSLA，Tesla）曾升1.7%， 收跌0.9%。消息人士稱，特斯拉在墨西哥的初始投資價值10億美元，進一步的目標是最終使總投資達到100億美元。

美通脹目標2%有無得改？聯儲局理事傑斐遜認為勞動力短缺一直是核心服務價格成長高企的原因之一，因勞動力成本以高於與2%通脹率一致的速度上升，但不贊同市場認為聯儲局應提升通脹目標的看法，指上調通脹目標會令市場質疑聯儲局，並引發額外風險。但美國財長耶倫（Janet Yellen）在烏克蘭受訪時，再次表明相信聯儲局能有效遏抑美國通脹。

美銀報告指，總需求需大幅下降，通脹才會回到聯儲局的目標 ； 強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場，將使聯儲局的通脹阻擊戰不得不持續更長時間。

戰爭陰霾未散，一架無人機周二墜落莫斯科東南方一座天然氣配氣站附近，俄稱攻擊行動失敗，並未造成設施損壞。

經濟數據繼續成為美股焦點，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國2月消費者信心指數為102.9，市場預期為108.5；前值為107.1。美國2月里士滿聯儲製造業指數錄得-16，為2020年5月以來新低。

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即市走勢︰

【01：21】高盛首席運營官（COO）John Waldron預計，公司在資產與財富管理業務領域仍有著豐富的業務機會，有望在此領域達到預設的業務目標。公司計劃在2025年推動實現消費金融業務的淨盈利。

【00：59】高盛（美：GS）CEO所羅門：預計資本市場活動狀況將在2023年下半年出現好轉。

【00：52】高盛（美：GS）跌2.5%，為一個月來最大跌幅。CEO所羅門指員工流失率為五年來的最低點。

【00：45】歐股收市向下， 德股跌0.11%，法股跌0.38%，英股跌0.74%，泛歐STOXX 600指數跌0.32%

【00：45】市場消息：已破產的加密貨幣交易平台FTX， 原高管Nishad Singh已向美國檢方認罪。

【00：34】消息人士稱，特斯拉（美：TSLA）在墨西哥的初始投資價值10億美元，進一步的目標是最終使總投資達到100億美元。

【00：34】加密貨幣交易所Coinbasee（美：COIN）股價漲10%。此前Coinbase曾宣佈將在3月13日暫停幣安的交易。

【00：33】高盛（美：GS）CEO所羅門：公司正在開展積極的工作，來對消費金融業務進行調整，並在日常業務活動中滿足監管部門的規定

【00：19】美股區塊鏈概念板塊走高，Coinbase（美：COIN）漲超9%，Marathon Digital（美：MARA）漲超7%，Riot Platforms（美：RIOT）漲超5%，嘉楠科技（美：CAN）漲超3%。

【00：14】美國零售業巨頭Target（美：TGT）稱其對業務狀況感覺良好，有能力在美國市場聘用更多員工， 又指營業利潤率最早可能在2024年恢復到疫情前水平，這取決於經濟復甦的速度。公司計劃今年投資40億至50億美元用於資本支出，包括門店改造和供應鏈產能。

【23：57】高盛（美：GS）CFO表示，正在縮減替補招聘的規模，預計將減少6億美元的薪資支出

【23：40】美國聯邦存款保險公司：2022年第四季度，逾期抵押貸款和汽車貸款的早期違約率升至0.56%，仍低於大流行前的平均水平

【22：49】高途（美：GOTU）績後跌超10%，領跌中概在綫教育股；好未來（美：TAL）跌2.8%，新東方（美：EDU）跌1.6%

【18：05】【字節跳動】美國白宮要求聯邦政府設備30日內卸載TikTok 中國外交部批濫用國家力量

【18：02】【業績｜醫藥股】和黃醫藥去年虧損擴大85%至3.6億美元 料今年腫瘤/免疫業務收入增約2倍

【17：27】【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF 第四季按年少19%

【16：35】【MPF】GUM：2月強積金回報表現回落、人均蝕6616元 僅一基金錄正回報

【12：39】【美國加息】大摩推遲儲局減息時間表預期 料明年3月才首次減息

【12：01】道指期貨升34點，報32943點，標指期貨升5點，報3993點，納指期貨升31點或0.3%，報12114點。

【11：54】【狙擊Adani】印度阿達尼集團赴香港路演兩日 圖安撫投資者信心

【11：22】【美股走勢】大摩預計美股3月面臨熊市風險 兩因素成後市關鍵

【08：32】【美股焦點】Robinhood去年底收到傳票 美證交會調查其加密貨幣業務

【07：59】【TSLA】Tesla德國廠單周產量突破4000輛 較原定計劃提前3周達標

【07：52】【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期、全年指引樂觀 股價盤後升逾7%

【06：53】【TSLA】馬斯克重奪世界首富 Tesla再升10.75美元破200關 貼價期權升近倍博賭上220美元

====以下為2月27日美股市況====

美國1月耐用品定單跌4.5%，因波音定單縮減，而商業設備開支仍以5個月最快的速度增加，反映經濟強勁，美股周一向好；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.3%。

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道指曾升372點，其後升幅收窄，截至今晨5時（即收市），道指升72點，報32889點；標指升12點，報3982點；納指升72點或0.63%，報11466點。特斯拉（Tesla）德國廠房每周產量提早3周達標，股價收市反彈5.5%。

歐股收市升1.07%；英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新協議，消息刺激鎊滙高見1.2067美元。

鑑於美國勞動力市場吃緊令工資繼續面臨上行壓力，許多公司在繼續設法提高生產率。此外，如果企業認為潛在的經濟下行將是短暫且溫和的，企業可能更傾向於繼續執行資本投資計畫。

摩根士丹利推遲聯儲局首次減息的預測時間，估計明年3月才首次減息，而不是之前預料的今年12月。預測儲局3月和5月的會議上，將把利率分別上調0.25厘，到5至5.25厘區間 .

歐洲央行管委Vujcic表示，歐洲即將進入利率限制性利率區域。利率押注重新定價反映歐央行的緊縮舉措。整體通脹將下降，但只要核心通脹持續高企，歐洲央行就必須堅持緊縮政策。市場對歐洲央行3月加息50個基點的預期是正確的。

英國首相辛偉誠和歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新協議。

辛偉誠表示，雙方已經修訂原先的北愛爾蘭議定書，並同意以新的《溫莎框架》結束北愛爾蘭議定書帶來不確定性，他形容是取得決定性突破。馮德萊恩也形容，新協議讓歐盟與英國可以開啟一個新的篇章。



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重點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦美國零售巨企業績、周三Tesla投資者日 專家料美債息將見頂

即市走勢：

【01：41】據CNN報道，美國財長耶倫表示，美國抗擊高通脹的努力迄今一切順利， 然而通脹仍然太高。

【01：21】摩根士丹利策略師已轉向看跌日圓兌美元，並建議押注日圓兌美元跌至1美元兌142，理由是日本央行在加息方面可能會進一步滯後。

【01：12】加拿大道明銀行（TD Bank）將因龐氏騙局相關官司而支付12億美元。

【00：50】市場消息：Palantir（美：PLTR）為了降低成本，將削減約2%的工作崗位。

【00：47】安盛（Axa）將通過私募配售方式，出售所持Monte Paschi約1億股持股。

【00：45】歐洲股市收漲，德國DAX30指數漲1.13%，英國富時100指數漲0.72%，法國CAC40指數漲1.51%，泛歐STOXX 600指數升1.07%。

【00：41】市場消息：加密貨幣交易所Coinbase將於3月13日暫停幣安的交易。幣安在Coinbase.com及其Pro、Exchange和Prime平台的交易將暫停。在暫停期間，BUSD資金仍然可以使用，用戶仍然可以隨時提取資金。

【23：47】曼聯ADR下跌13%，創2022年5月份以來最大盤中跌幅

【22：23】美股期貨盤前反彈，道指期貨升233點，標指期升0.9%，納指期貨升1.1%。

【21：46】【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元 全年收入增20.3%

【21：33】【美國經濟數據】美國1月耐用品訂單按年跌4.5% 創近三年來最大跌幅

【20：41】【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制 日本將放寬內地旅客入境檢疫措施

【17：58】【飛遇世界鉅賞】香港航空：3月起向旅客送出泰國曼谷、越南河內、菲律賓馬尼拉來回香港機票

【17：53】【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5% 上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣 車輛毛利率按年下跌

【18：16】道指期貨升149點 納指期貨升0.7%

【18：15】【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【16：54】【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款 另向卓越理財客推信用額國際配對服務

【16：48】【新能源汽車】傳威馬汽車員工赴工廠拉橫額追薪 據報上周再發內部信透露進一步優化架構

【16：15】【日圓走勢】日央行候任行長植田和男：現行政策利大於幣 每百日圓兌港元報5.74

【14：51】【日本旅遊】日本據報3月1日起放寬中國內地旅客入境檢疫措施

【14：14】【投行重組】瑞信新投行主管據報本周飛抵紐約 向高層講解分拆業務的融資安排及詳情

【13：02】【電動車】日產汽車據報在美建設第二間電池廠 冀2030財年電動化汽車佔全球銷量逾55%

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

【12：11】【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算 高盛：美息上升不利日圓走勢

【11：04】【基金投資】紅杉資本據報減少對中國科企的投資 應對美國國家安全憂慮

【11：03】【Twitter】Twitter周末再進行新一輪裁員 馬斯克據報正對公司進行一系列改革

【06：30】【股神拍檔】巴菲特分享幕後軍師芒格15句金言 投資心法大揭秘：世上到處都是愚蠢賭徒！

【05：00】【TSLA】特斯拉周三投資者日 會有平價車或電動巴士？ 三大關注點

【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

編輯：姚卓然