【美股市況】美企設備開支增速反映經濟強　道指升101點 納指升0.8%（不斷更新）

美國聯儲局多名官員發表鷹派言論，市場消化儲局進一步加息預期，投資者趁低吸納，道指一度漲逾300點，惟其後升幅部分蒸發，納指曾升1.5%。

本港時間今晨1時35分，道指升101點或0.3%，報32918點；納指升95點或0.8%，報11490點；標指升14點或逾0.3%，報3984點。

英鎊升0.8%，越1.2關，市場消息指，英國與歐盟已就脫歐問題達成協議。美國債息全綫回吐，美國10年期債息跌至3.93厘，美滙指數跌0.4%，報104.8，利好美股走勢。美國1月耐用品定單跌4.5%，數據下跌是因為波音訂單縮減，而商業設備開資仍以5個月最快的速度加速，反映經濟強勁。

鑑於勞動力市場吃緊令工資繼續面臨上行壓力，許多公司在繼續設法提高生產率。此外，如果企業認為潛在的經濟下行將是短暫且溫和的，企業可能更傾向於繼續執行資本投資計畫。

歐洲央行管委Vujcic表示，歐洲即將進入利率限制性利率區域。利率押注重新定價反映歐央行的緊縮舉措。整體通脹將下降，但只要核心通脹持續高企，歐洲央行就必須堅持緊縮政策。市場對歐洲央行3月加息50個基點的預期是正確的。

英國首相辛偉誠和歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，英國和歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易爭端達成新協議。

辛偉誠表示，雙方已經修訂原先的北愛爾蘭議定書，並同意以新的《溫莎框架》結束北愛爾蘭議定書帶來不確定性，他形容是取得決定性突破。馮德萊恩也形容，新協議讓歐盟與英國可以開啟一個新的篇章。



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即市走勢：

【01：41】據CNN報道，美國財長耶倫表示，美國抗擊高通脹的努力迄今一切順利, 然而通脹仍然太高。

【01：21】摩根士丹利策略師已轉向看跌日圓兌美元，並建議押注日圓兌美元跌至1美元兌142，理由是日本央行在加息方面可能會進一步滯後。

【01：12】加拿大道明銀行（TD Bank）將因龐氏騙局相關官司而支付12億美元。

【00：50】市場消息：Palantir(美：PLTR)為了降低成本，將削減約2%的工作崗位。

【00：47】安盛（Axa）將通過私募配售方式，出售所持Monte Paschi約1億股持股。

【00：45】歐洲股市收漲，德國DAX30指數漲1.13%，英國富時100指數漲0.72%，法國CAC40指數漲1.51%，泛歐STOXX 600指數升1.07%。

【00：41】市場消息：加密貨幣交易所Coinbase將於3月13日暫停幣安的交易。幣安在Coinbase.com及其Pro、Exchange和Prime平台的交易將暫停。在暫停期間，BUSD資金仍然可以使用，用戶仍然可以隨時提取資金。

【23：47】曼聯ADR下跌13%，創2022年5月份以來最大盤中跌幅

【22：23】美股期貨盤前反彈，道指期貨升233點，標指期升0.9%，納指期貨升1.1%。

【21：46】【業績｜生科股】百濟神州上季淨虧損收窄24.6%至4.45億美元 全年收入增20.3%

【21：33】【美國經濟數據】美國1月耐用品訂單按年跌4.5% 創近三年來最大跌幅

【20：41】【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制 日本將放寬內地旅客入境檢疫措施

【17：58】【飛遇世界鉅賞】香港航空：3月起向旅客送出泰國曼谷、越南河內、菲律賓馬尼拉來回香港機票

【17：53】【業績│電動車】理想汽車業績超預期盤前升5% 上季經調整淨利潤增加41%至9.68億人幣 車輛毛利率按年下跌

【18：16】道指期貨升149點 納指期貨升0.7%

【18：15】【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【16：54】【HSBC滙豐】滙豐客經app可免費向逾50國帳戶滙款 另向卓越理財客推信用額國際配對服務

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【13：02】【電動車】日產汽車據報在美建設第二間電池廠 冀2030財年電動化汽車佔全球銷量逾55%

【12：32】亞洲時段，道指期貨升17點，報32843點，納指期貨升0.2%，報12026點，標指期貨升0.1%，報3981點。

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【04：00】美國1月個人消費開支（PCE）物價指數按年升5.4%，遠高於預期5%；核心PCE按年升4.7%，遠高於市場預期4.3%。美股上周五向下，道指跌336點或1.02%，報32816點； 納指跌195點或1.69%， 報11394點；標指跌42點或逾1%，報3970點。

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編輯：姚卓然