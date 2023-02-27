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【加入AI大戰】Meta AI語言模型LLaMA　已接受20種語言訓練

科技 12:33 2023/02/27

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Meta日前宣布，推出大型AI語音模型「Large Language Model Meta AI（LLaMA）」。

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出後，全球掀起AI熱潮，科企微軟（Microsoft）及Google都相繼加入這場AI大戰。Meta日前亦宣布，推出大型AI語音模型「Large Language Model Meta AI（LLaMA）」。

【山寨ChatGPT】虛假ChatGPT流入巿場　成黑客盜取資料渠道

LLaMA是一種生成式AI（Generative AI），在相關領域中，一般AI模式執行影像、設計或程式代碼的能力，只需要一個簡單動作便即可完成。

Meta指，LLaMA已接受20種語言訓練，主要是有拉丁字母及西里爾字母（Cyrillic）的語言，LLaMA所需的計算能力亦「遠低於」先前推出的模型，更稱其為「更小、性能更好」的模型。

雖然Meta表明目前尚未將LLaMA應用在Meta的產品，但計劃將這項技術開放給AI研究人員。另將根據非商業許可提供給與政府、民間社會和學術界有關聯的研究人員和機構使用。

【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考

【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到

責任編輯：殷凱怡

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