【券商點䏲】看好利潤及現金流改善 光大環境料續派高息

申萬宏源預計，今年光大環境（00257）多板塊業績迎來改善。具體而言，今年垃圾焚燒板塊料維持2022年建設規模，但伴隨疫情放開，建造進度將能明顯提升；危廢板塊則將受益產廢量提升及運輸通暢，毛利率有望復甦；水務板塊運營收入利潤維持穩定。此外，今年在地方政府提高垃圾處理費支付進度和國補加速下發的背景下，此前計提的部分減值損失可實現轉回，進一步提升公司盈利表現。

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同時，運營產能提升和國補加速發放，公司現金流有望改善。伴隨公司垃圾焚燒板塊產能逐步投運，該行預計，公司運營收入將持續提升，成為公司主要收入支柱。而且疫情放開，公司整體運營成本有望下降，垃圾處理費等回款率將有所提升。去年中央政府性基金其他項預算新增超過3,600億至4,594億元人民幣 ，預計主要增加的是可再生能源電價補貼開支，目前風電光伏已經下發部分國補，垃圾焚燒亦將加速下發，進一步提升公司現金流表現。

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鑑於去年上半年壓制公司利潤的因素持續甚至加重，同時考慮未來新增項目低於此前預期，我們下調公司2022至2024年盈利預測，當前市值對應預測市盈率為4.2倍、3.3倍及3.5倍。按照公司歷史派息比率30%計算，當前公司股價對應2023年股息率為8.9%。考慮公司利潤恢復提升，國補有望加速下撥，現金流改善，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛