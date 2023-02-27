  • 19°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點䏲】看好利潤及現金流改善 光大環境料續派高息

股樓投資 12:34 2023/02/27

分享：

分享：

申萬宏源預計，今年光大環境（00257）多板塊業績迎來改善。具體而言，今年垃圾焚燒板塊料維持2022年建設規模，但伴隨疫情放開，建造進度將能明顯提升；危廢板塊則將受益產廢量提升及運輸通暢，毛利率有望復甦；水務板塊運營收入利潤維持穩定。此外，今年在地方政府提高垃圾處理費支付進度和國補加速下發的背景下，此前計提的部分減值損失可實現轉回，進一步提升公司盈利表現。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

同時，運營產能提升和國補加速發放，公司現金流有望改善。伴隨公司垃圾焚燒板塊產能逐步投運，該行預計，公司運營收入將持續提升，成為公司主要收入支柱。而且疫情放開，公司整體運營成本有望下降，垃圾處理費等回款率將有所提升。去年中央政府性基金其他項預算新增超過3,600億至4,594億元人民幣 ，預計主要增加的是可再生能源電價補貼開支，目前風電光伏已經下發部分國補，垃圾焚燒亦將加速下發，進一步提升公司現金流表現。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

鑑於去年上半年壓制公司利潤的因素持續甚至加重，同時考慮未來新增項目低於此前預期，我們下調公司2022至2024年盈利預測，當前市值對應預測市盈率為4.2倍、3.3倍及3.5倍。按照公司歷史派息比率30%計算，當前公司股價對應2023年股息率為8.9%。考慮公司利潤恢復提升，國補有望加速下撥，現金流改善，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 港股 派息比率 市盈率 光大環境（00257） 中國

下一篇文章

【國策點睇】「GDP萬億元城市」訂經濟目標 穩增長路徑清晰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市
【上市公司】港交所下月將推行新上市安排 容許無盈利科技公司來港上市
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
美國眾投行 禁止員工使用 ChatGPT
【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬
【帶你睇盤】日出康城半新盤　極高層一房叫價580萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款