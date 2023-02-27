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【國策點睇】「GDP萬億元城市」訂經濟目標 穩增長路徑清晰

股樓投資 12:32 2023/02/27

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內地報道指，隨着西安、成都等「GDP萬億元城市」全部召開了2023年兩會，作為區域乃至全國經濟增長的發動機，這些「GDP萬億元城市」訂下了明確的經濟增長目標，主要聚焦促消費、抓項目、發展數字經濟三大領域，推出一系列政策舉措，提振發展信心，穩定經濟增長的路徑已十分清晰。

【同場加映】溫股知新：港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

在這些城市中，不少城市將擴大消費擺在優先位置。據報道，濟南、重慶、南京、無錫等地表示，要加快培育和建設「國際消費中心城市」。一些城市把汽車和住房等大宗消費作為促消費關鍵抓手。鄭州提出，落實免徵新能源汽車購置稅、放寬二手車遷入限制等政策，用好省市汽車消費券，穩定和擴大汽車消費。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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投資也是經濟增長的關鍵，具有托底作用。其中，上海安排市重大工程正式項目191項，涉及總投資約1.7萬億元（人民幣，下同），全年計劃完成投資超過2,150億元。專家表示，產業項目是傳統產業高端化、智能化、綠色化改造的重要牽引力。由於傳統製造業在產業鏈穩定性和抗風險能力上存在一些不足之處，上馬一批重大產業項目可強鏈補鏈；另大力發展數字經濟成為一些「GDP萬億元城市」不約而同的選擇。

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責任編輯：林衛

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