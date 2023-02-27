英國經濟恐差過東歐 工黨黨魁警告

英國在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）警告，如果未推行新政策，英國經濟恐怕將不敵東歐國家。

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施紀賢將在周一（27日）舉行圓桌會議，屆時將向商界人士披露更多工黨若上台後的經濟政策，展示工黨如何讓英國成為七大工業國組織（G7）中可持續增長最快國家。

工黨指如按照現時經濟增長趨勢，保守黨政府正帶領英國走上衰落，至2030年時英國民眾經濟水平將不如波蘭，2040年時甚至被匈牙利及羅馬尼亞追過。

按照世界銀行數據，英國人均本地生產總值（GDP）2010至2021年時年度實際增長率為0.5%，反觀波蘭則有3.6%。工黨估計在無新政策下，英國人均GDP將低過波蘭500英鎊（約4,687港元）。

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工黨上周公布，如上台後將追求5大目標。除成為G7中可持續增長最快國家外，工黨亦打算把英國轉化為「潔淨能源超級大國」﹑改善國民保健服務（NHS）﹑改革司法系統及提算教育標準。

英國媒體相信，施紀賢屆時除介紹上述目標更多詳情外，預計會披露更多工黨經濟策略，如承諾清晰的政府稅務及開支規定，以及宣布將加強預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）的角色。

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責任編輯：吳漢培