  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億

股市 12:18 2023/02/27

分享：

分享：

【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元

中電控股 （00002） 去年純利大跌89.1%至9.24億元，主要受減持Apraava Energy相關的會計影響，第四期中期股息每股1.21元。中電全年股息3.1元，與2021年相同，以中午收市價56.15元計，現價股息率約5.5厘。期內綜合收入增加 20%至 100,662 百萬港元。

中電指，香港和中國內地業務表現強勁，但不足以抵銷澳洲發電組合面對的營運挑戰，集團業績受澳洲業務虧損影響，反映市場在能源轉型時面對的挑戰，而在計入EnergyAustralia公平價值變動前，營運盈利下跌23%至75.6億元；若計入EnergyAustralia公平價值變動，營運盈利則跌51%至46.23億元。

香港能源業務營運盈利升3.2%

由於資本投資增加，香港能源業務營運盈利去年上升3.2%至84.03億元。內地方面，由於零碳資產組合帶來貢獻，內地業務去年營運盈利上升34.3%至22.29億元。

主席米高嘉道理表示，中電大部分業務的業績按年持平，但集團的財務表現受到EnergyAustralia的營運虧損，以及出售 Apraava Energy額外 10%權益所帶來的會計虧損影響。

正與政府商討2024年至2028年的五年發展計劃

中電正在與香港政府商討2024年至2028年的五年發展計劃，是現行管制計劃協議的第二個五年期，當中所需的投資將為香港2035年後的減碳路線圖。米高嘉道理稱，中電將繼續擴展可再生能源發電組合，其中3個發電容量合共280兆瓦的風電及太陽能項目已經動工，集團亦就一個100兆瓦太陽能項目達成建設及轉讓協議，年內根據集團加快把業務組合中燃煤機組退役的承諾，出售了在防城港燃煤電廠持有的權益。

首席執行官藍凌志指，當全球能源價格上升且大幅波動時，香港亦無法獨善其身，但集團採取燃料多元化策略，當中核能更發揮重要作用，以減低燃料成本飆升的影響，儘管電價於年初上調，但調整幅度遠低於全球多個地區的增幅。

澳洲業務蝕逾52億　EnergyAustralia售電合約價低

澳洲業務去年錄得營運虧損52.67億元。藍凌志解釋，澳洲EnergyAustralia於去年下半年持續面對年內較早時出現的營運問題，EnergyAustralia於2022年批發電價急升之前，已為大部分售電量簽訂合約，即售電合約的價格遠低於高企的現貨價格。同時，雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別因非計劃停電及煤炭供應低於合約規定，導致燃煤發電量短缺，於是EnergyAustralia 因此須以較高成本為遠期合約進行結算，對其財務表現造成負面影響。

他續稱，由於遠期能源合約根據規定須以市值計價，而當時的能源價格高企，因此導致年底出現重大的公平價值不利變動，但隨著能源價格回落，去年12月的狀況已較半年前大有改善，這些未變現虧損是根據集團在某個時間點的持倉合約情況來計算，並會隨時間出現變化。

把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早

EnergyAustralia將把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早於2023年至2024年展開，以應對發電可靠度持續不穩的問題；而Mount Piper亦已完成重新磋商主要的供煤合約，當中包括由後備煤礦供煤的安排，這些舉措冀讓EnergyAustralia的營運及財務表現得以重拾正軌。

米高嘉道理表示，目前澳洲電力市場正經歷能源轉型的波動時期，轉型需要大量投資，集團現有的業務平台具備締結合作關係的條件，將繼續探索這方面的機遇。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%

相關文章：【加電費】中電預告明年加電費將無可避免　蔣東強：燃料帳負結餘不斷擴大

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 中電 公用股 澳洲 香港 中電控股（00002）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指半日跌149點、失兩萬關　海底撈彈高13%　比亞迪挫逾4%（不斷更新）

下一篇文章

【日圓走勢】日圓跌至兩月低、兌港元跌至5.71算　高盛：美息上升不利日圓走勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定　小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【愛我別走】黃子華林海峰合演舞台劇《愛我別走》加開最後6場　周日公布售票方法
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【股神分析】巴菲特2023年股東信出爐：只須數次正確投資就能創造奇迹　巴郡續持大量現金及美債　料美國推動力總會回來（一文看清重點）
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
【譚仔國際】蔡天鳳被殺　據悉為譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均新抱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款