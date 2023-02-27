【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億

▲ 【業績│公用股】中電去年純利大跌89% 末期息維持1.21元

中電控股 （00002） 去年純利大跌89.1%至9.24億元，主要受減持Apraava Energy相關的會計影響，第四期中期股息每股1.21元。中電全年股息3.1元，與2021年相同，以中午收市價56.15元計，現價股息率約5.5厘。期內綜合收入增加 20%至 100,662 百萬港元。

中電指，香港和中國內地業務表現強勁，但不足以抵銷澳洲發電組合面對的營運挑戰，集團業績受澳洲業務虧損影響，反映市場在能源轉型時面對的挑戰，而在計入EnergyAustralia公平價值變動前，營運盈利下跌23%至75.6億元；若計入EnergyAustralia公平價值變動，營運盈利則跌51%至46.23億元。

香港能源業務營運盈利升3.2%

由於資本投資增加，香港能源業務營運盈利去年上升3.2%至84.03億元。內地方面，由於零碳資產組合帶來貢獻，內地業務去年營運盈利上升34.3%至22.29億元。

主席米高嘉道理表示，中電大部分業務的業績按年持平，但集團的財務表現受到EnergyAustralia的營運虧損，以及出售 Apraava Energy額外 10%權益所帶來的會計虧損影響。

正與政府商討2024年至2028年的五年發展計劃

中電正在與香港政府商討2024年至2028年的五年發展計劃，是現行管制計劃協議的第二個五年期，當中所需的投資將為香港2035年後的減碳路線圖。米高嘉道理稱，中電將繼續擴展可再生能源發電組合，其中3個發電容量合共280兆瓦的風電及太陽能項目已經動工，集團亦就一個100兆瓦太陽能項目達成建設及轉讓協議，年內根據集團加快把業務組合中燃煤機組退役的承諾，出售了在防城港燃煤電廠持有的權益。

首席執行官藍凌志指，當全球能源價格上升且大幅波動時，香港亦無法獨善其身，但集團採取燃料多元化策略，當中核能更發揮重要作用，以減低燃料成本飆升的影響，儘管電價於年初上調，但調整幅度遠低於全球多個地區的增幅。

澳洲業務蝕逾52億 EnergyAustralia售電合約價低

澳洲業務去年錄得營運虧損52.67億元。藍凌志解釋，澳洲EnergyAustralia於去年下半年持續面對年內較早時出現的營運問題，EnergyAustralia於2022年批發電價急升之前，已為大部分售電量簽訂合約，即售電合約的價格遠低於高企的現貨價格。同時，雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別因非計劃停電及煤炭供應低於合約規定，導致燃煤發電量短缺，於是EnergyAustralia 因此須以較高成本為遠期合約進行結算，對其財務表現造成負面影響。

他續稱，由於遠期能源合約根據規定須以市值計價，而當時的能源價格高企，因此導致年底出現重大的公平價值不利變動，但隨著能源價格回落，去年12月的狀況已較半年前大有改善，這些未變現虧損是根據集團在某個時間點的持倉合約情況來計算，並會隨時間出現變化。

把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早

EnergyAustralia將把雅洛恩電廠的大型停運維修計劃提早於2023年至2024年展開，以應對發電可靠度持續不穩的問題；而Mount Piper亦已完成重新磋商主要的供煤合約，當中包括由後備煤礦供煤的安排，這些舉措冀讓EnergyAustralia的營運及財務表現得以重拾正軌。

米高嘉道理表示，目前澳洲電力市場正經歷能源轉型的波動時期，轉型需要大量投資，集團現有的業務平台具備締結合作關係的條件，將繼續探索這方面的機遇。

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編輯：陳韻妍