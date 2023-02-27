【美團3690】美團元老陳亮傳已離職　去年起已淡出日常經營管理

▲ 美團元老陳亮傳已離職 去年起已淡出日常經營管理

內媒引述消息指，美團高級副總裁、最高決策機構S-team成員陳亮已於近期離職，目前在美團內網狀態亦已顯示為離職。早在去年1月底，陳亮據報已脫離一綫業務，將重心放在組織建設及戰略研究上，逐漸淡出美團的日常經營管理，為退休做準備。

陳亮本與美團CEO王興是初高中同學，曾先後和王興與王慧文創業。到2011年，陳亮加入美團，先後負責過移動、酒旅、生鮮以及社區團購等業務，並被外界視為美團的第二大元老。

有內部人士形容陳亮的做事風格為「雷厲風行、戰鬥力極強」，也是將美團酒旅成功做大的功臣。

計及陳亮，這是最高決策機構S-team兩年多來第4位離職的成員。此前美團聯合創始人王慧文、高級副總裁郭斌和劉琳等已先後離開。

目前S-team成員還剩下王興、聯合創始人穆榮均，到家事業群總裁王莆中，到店事業群總裁張川，CFO陳少暉，優選事業群負責人郭萬懷，美團平台總經理李樹斌。

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編輯：袁諾曦