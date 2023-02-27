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【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令

Hot Talk 20:46 2023/02/27

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【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令

澳門今日起撤銷室外口罩令，並放寬室內口罩令。有本地傳媒引述消息指，香港最早周三（3月1日）取消口罩令。

報道引述消息稱，政府或周二（28日）發布同時取消對室內和室外強制戴口罩要求，並於宣布翌日生效。知情人士又稱，香港部分場所仍會強制佩戴口罩，例如醫院等醫療機構。

目前口罩令下，只有遊覽郊野公園或進行劇烈運動的人士才可免於在戶外佩戴口罩。

香港政府早前將口罩令延長兩星期，有效期自2月23日起至3月8日。綜合市場消息，香港有機會於口罩令到期後不再延長。

醫務衞生局局長盧寵茂上周指，正檢視數據，行政上選擇適當時機盡快放寬口罩令，但醫院及院舍等重點場所應繼續維持口罩令。

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