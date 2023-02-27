【Signal撤走】英國擬推新網絡安全法　Signal警告將撤出英國

▲ Signal主席Meredith Whittaker指如果英國新法案會削弱程式的加密服務，公司將離開英國巿場，不會破壞用戶對Signal高私隱通訊的信任。

由美國非牟利組織成立的通訊應用程式Signal，一向以高私隱度作賣點，2021年初在香港也曾掀起轉會到Signal的「社交移民潮」，Signal至今在全球Google App Store已累計吸引超過一億人次下載。英國近日擬推出的新網絡安全法，被質疑有私隱問題，Signal稱若法案影響其加密服務，程式將會撤出英國。

Signal主席Meredith Whittaker指如果新法案會削弱程式的加密服務，公司將離開英國巿場，不會破壞用戶對Signal高私隱通訊的信任，並表示公司從來沒有減低對用戶的私隱承諾，亦不會這樣做。

據外電報道，新法案容許通訊監管機構英國通訊管理局有指示通訊平台使用某技術的權利，以識別和刪除兒童性剝削及虐待的相關資訊，並要求平台「盡最大努力」研發新技術處理上兒童問題。然而，此條例受關注私隱人士批評，將強制加密訊息服務平台如WhatsApp和Signal等監控用戶訊息，然後利用條例的優勢在平台上設漏洞，隨時導致程式被政府和不良使用者利用。

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除了Signal主席批評英國政府做法，網絡私隱組織Open Rights Group政策經理Monica Horten也認為，法案將授權大規模網絡監控。WhatsApp主席Will Cathcart亦認為，英國處理加密訊息的方法會在國際引起迴響。他指若英國政府接受訊息加密的功能受削弱，全球政府亦會仿效，藉此剝削人民權利。

英國當局面對多方批評，內政部發言人依然表示法案將在今年生效，但沒有禁止加加密訊息。在現時情況下，兒童安全機構英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）認為，平台亦有責任研發科技處理網絡上的剝削。該協會政策和公共關係負責人Anna Edmundson指，科技公司應被要求在私人訊息和點對點加密環境中阻止任何剝削行為。

責任編輯：歐朗欣

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