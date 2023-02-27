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Twitter傳第八輪裁員 馬斯克接手後7成半員工被炒

環球社會熱點 11:40 2023/02/27

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社交平台Twitter傳出第八輪裁員涉200人，預計佔整體員工約一成。外媒估計自富豪馬斯克（Elon Musk）入主Twitter以來，公司累計已裁走近7成半員工。

蘋果傳有股東圖踢庫克出董事會 美國前副總統亦成目標 【下一頁】

《紐約時報》引述三名消息人士指，Twitter整體員工約有2,000人，上周六（25日）突然宣布裁員200人。

新一輪裁員涉及機器學習和網站可靠性工作的產品經理、數據科學家和工程師，上述職位有助Twitter平台的各項功能維持在線。負責維護Twitter貨幣化基礎設施團隊，更由30人大幅裁減到不夠8人。

該報引述被裁者及現役員工指，公司一周前已安排停用內部通訊平台Slack，員工無法内部聊天或翻查公司數據。有部分員工上周六晚更發現，自己無法登入公司電郵帳戶與電腦。

YouTuber開箱 Apple員工十年服務獎竟有自家產品 【下一頁】

周日接連有員工於Twitter發文告別，部分留下來的員工則爭相用加密通訊平台Signal聯絡，以確定公司尚有哪些同事留下。

馬斯克去年10月收購Twitter後大規模裁員，公司規模由7,500人縮減至僅2,000人。

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責任編輯：鄭錦玲

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